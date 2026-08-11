کد خبر: 1373654
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تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۲۱
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مرزبانی سنگری بزرگ در برابر فتنه‌های آمریکا است

مرزبان رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا با بیان اینکه مرزبانان محبوب دل ها هستند، گفت: در یکسال گذشته مجموعه مرزبانی، سنگر بزرگی در برابر فتنه‌های آمریکا بود.

جوان آنلاین: حجت الاسلام و المسلمین علی سعیدی در این دیدار با قدردانی از تلاش‌های سردار علی اکبر جاویدان فرمانده مرزبانی فراجا و مرزبانان مستقر در مرزهای ایران اسلامی، افزود: آنهایی که در دفاع از مرزها و انقلاب نقش دارند، محبوب دل ها هستند، یک شب نگهبانی در راه خدا برتر از هزارشبانه روز که شبهایش به عبادت و روزهایش به روزه داری سپرده شود.

به گزارش ایرنا، وی با اشاره به نقش مرزبانی فراجا در جنگ های تحمیلی ۱۲ روزه و ۴۰ روزه جنگ رمضان و همچنین فتنه و آشوب ۱۸ و ۱۹ دی ماه، اظهار داشت: در یکسال گذشته مجموعه مرزبانی، سنگر بزرگی در برابر فتنه‌های آمریکا بود، بدین منظور که دشمن در حال فتنه برای ورود به داخل کشور از مرزهای غربی و شرقی بود که به لطف خداوند متعال و تلاش شبانه روزی شما مرزبانان ناکام ماندند.

حجت الاسلام و المسلمین سعیدی به قدرت ایران اسلامی اشاره کرد و گفت: در طول ۱۴ ماه گذشته شاهد سیر صعودی تقابل مستقیم بین ایران اسلامی و آمریکای جنایتکار هستیم که نسبت به ۴۷ سال گذشته بی سابقه است، یکی از اهداف آمریکا در ایران فروپاشی نظام و انقلاب اسلامی بود که باحضور پرقدرت مردم و نیروهای مسلح نقش بر آب شد.

وی افزود: در جنگ ۴۰ روزه رمضان، رهبر معظم انقلاب به شهادت رسیدند و تصور دشمن این بود که بعد از شهادت قائد امت، نظام ایران اسلامی سقوط می کند، اما به لطف خداوند متعال و حضور مردم، این حادثه تلخ موجب قدرت بیشتر منطقه ای ایران اسلامی شد.

رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا با اشاره به دستاوردهای ایران اسلامی در جنگ های تحمیلی اخیر، تصریح کرد: نابودی ۱۵ پایگاه آمریکا در ۸ کشور منطقه، دستیابی ایران به تنگه هرمز، دستیابی ایران به ۴ قدرت برتر جهان، تثبیت قدرت موشکی و پهپادی و درخشش قدرت دفاعی با توجه به توان داخلی بخشی از دستاوردهای ایران اسلامی در برابر فتنه آمریکا و اسرائیل در یکسال اخیر بوده است.

برچسب ها: مرزبانان ، فتنه دشمنان ، علی سعیدی
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