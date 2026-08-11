آمادگی کامل و همه جانبه ستادکل نیروهای مسلح در حمایت از سپاه پاسداران

جوان آنلاین: در پیام تبریک سرلشکر علی عبداللهی رئیس ستادکل نیروهای مسلح درپی انتصاب فرمانده کل سپاه خطاب به سردار سرلشکر پاسدار احمد وحیدی آمده است: حسن اعتماد فرماندهی معظم کل قوا(مدظله العالی) در اعطای درجه سرلشکری و انتصاب جنابعالی به سِمت "فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی" که بیانگر لیاقت، شایستگی و توانمندیهای سرشار و ممتاز آن برادر گرانقدر است را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض مینمایم.
در ادامه این پیام آمده است: بیشک، این رخداد مبارک، گامی راهبردی در مسیر تحکیم امنیت پایدار و تعالی روزافزون نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.
رئیس ستادکل نیروهای مسلح در پیام خود آورده است: اینجانب ضمن ارج نهادن به مجاهدتهای بیوقفه و تاریخساز سپاه در عرصههای متعدد پاسداری از انقلاب اسلامی در حوزههای دفاعی، امنیتی و محرومیتزدایی، بر آمادگی کامل و همهجانبه ستاد کل نیروهای مسلح در حمایت، همراهی و پشتیبانی راهبردی از آن نهاد انقلابی و مردمی تأکید میکنم.
در ادامه این پیام آمده است: ستادکل نیروهای مسلح، با درک عمیق از مأموریتهای خطیر و متکثر سپاه مقتدر مردمی و بسیج مستضعفین، مصمم است ظرفیتهای خود در دستیابی به:
۱. ارتقاء توانمندیهای دفاعی و امنیتی سپاه، متناسب با تهدیدات نوین و پیچیده منطقهای و فرامنطقهای.
۲. روزآمدسازی تجهیزات، سامانهها و ساختارهای عملیاتی بر اساس فناوریهای پیشرفته و نیازهای میدانی.
۳. تأمین کامل و بهموقع نیازمندیهای مأموریتی در حوزههای موشکی، پهپادی، دریایی، زمینی، فضای سایبری و جنگهای نامتقارن.
۴. تقویت هماهنگی بین نیرویی برای بهرهوری حداکثری از توان دفاعی کشور.
۵. توانمندسازی بسیج مستضعفین به عنوان ذخیرهگاه عظیم مردمی و بازوی توانمند انقلاب در تمامی صحنهها را با تعمیق همدلی، وحدت رویه و هماهنگی راهبردی موجود در نیروهای مسلح کشور، برای مقابله با هرگونه تهدید و توطئه دشمنان، برخط و اقتدار بازدارنده و سد مستحکم و نفوذناپذیر ایران اسلامی برابر آنان را بیش از پیش تقویت نماید.
سرلشکر عبداللهی در پیام خود آورده است: دوام توفیق و سربلندی آن سردار عالیقدر و آحاد فرماندهان، مسئولان و کارکنان شجاع و سلحشور سپاه انقلابی، تحت عنایات حضرت ولی عصر(عج) و تبعیت از تدابیر، فرامین و رهنمودهای حکیمانه رهبر عظیمالشأن انقلاب اسلامی و فرمانده معزز کل قوا حضرت امام سیدمجتبی حسینی خامنهای(مدظله العالی) را از خداوند متعال طلب میکنم.