کد خبر: 1373653
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تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۱۹
سیاست » اخبار کلی
سرلشکر عبداللهی مطرح کرد؛

آمادگی کامل و همه جانبه ستادکل نیروهای مسلح در حمایت از سپاه پاسداران

سرلشکر علی عبداللهی رئیس ستادکل نیروهای مسلح در پیامی ضمن تبریک انتصاب سرلشکر وحیدی به عنوان فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بر آمادگی کامل و همه جانبه ستاد در حمایت، همراهی و پشتیبانی راهبردی از آن نهاد انقلابی و مردمی تأکید کرد.

جوان آنلاین: در پیام تبریک سرلشکر علی عبداللهی رئیس ستادکل نیروهای مسلح درپی انتصاب فرمانده کل سپاه خطاب به سردار سرلشکر پاسدار احمد وحیدی آمده است: حسن اعتماد فرماندهی معظم کل قوا(مدظله العالی) در اعطای درجه سرلشکری و انتصاب جنابعالی به سِمت "فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی" که بیانگر لیاقت، شایستگی‌ و توانمندی‌های سرشار و ممتاز آن برادر گرانقدر است را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

در ادامه این پیام آمده است: بی‌شک، این رخداد مبارک، گامی راهبردی در مسیر تحکیم امنیت پایدار و تعالی روزافزون نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

رئیس ستادکل نیروهای مسلح در پیام خود آورده است: اینجانب ضمن ارج نهادن به مجاهدت‌های بی‌وقفه و تاریخ‌ساز سپاه در عرصه‌های متعدد پاسداری از انقلاب اسلامی در حوزه‌های دفاعی، امنیتی و محرومیت‌زدایی، بر آمادگی کامل و همه‌جانبه ستاد کل نیروهای مسلح در حمایت، همراهی و پشتیبانی راهبردی از آن نهاد انقلابی و مردمی تأکید می‌کنم.

در ادامه این پیام آمده است: ستادکل نیروهای مسلح، با درک عمیق از مأموریت‌های خطیر و متکثر سپاه مقتدر مردمی و بسیج مستضعفین، مصمم است ظرفیت‌های خود در دستیابی به:

۱. ارتقاء توانمندی‌های دفاعی و امنیتی سپاه، متناسب با تهدیدات نوین و پیچیده منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای.

۲. روزآمدسازی تجهیزات، سامانه‌ها و ساختارهای عملیاتی بر اساس فناوری‌های پیشرفته و نیازهای میدانی.

۳. تأمین کامل و به‌موقع نیازمندی‌های مأموریتی در حوزه‌های موشکی، پهپادی، دریایی، زمینی، فضای سایبری و جنگ‌های نامتقارن.

۴. تقویت هماهنگی بین‌ نیرویی برای بهره‌وری حداکثری از توان دفاعی کشور.

۵. توانمندسازی بسیج مستضعفین به عنوان ذخیره‌گاه عظیم مردمی و بازوی توانمند انقلاب در تمامی صحنه‌ها را با تعمیق همدلی، وحدت رویه و هماهنگی راهبردی موجود در نیروهای مسلح کشور، برای مقابله‌ با هرگونه تهدید و توطئه دشمنان، برخط و اقتدار بازدارنده و سد مستحکم و نفوذناپذیر ایران اسلامی برابر آنان را بیش از پیش تقویت نماید.

سرلشکر عبداللهی در پیام خود آورده است: دوام توفیق و سربلندی آن سردار عالیقدر و آحاد فرماندهان، مسئولان و کارکنان شجاع و سلحشور سپاه انقلابی، تحت عنایات حضرت ولی عصر(عج) و تبعیت از تدابیر، فرامین و رهنمودهای حکیمانه رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی و فرمانده معزز کل قوا حضرت امام سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای(مدظله العالی) را از خداوند متعال طلب می‌کنم. 

برچسب ها: سردار عبداللهی ، ستاد کل نیروهای مسلح ، سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی
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