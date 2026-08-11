شاخص بورس در کانال ۵.۷ میلیون واحد رکورد زد

شاخص کل بورس تهران با رشد ۸۲ هزار واحدی در روز سه شنبه (۲۰ مرداد ماه) به تراز ۵ میلیون و ۷۳۶ هزار واحد دست یافت.

جوان آنلاین: شاخص کل بورس تهران که روز گذشته - ۱۹ مرداد – وارد کانال ۵.۶ میلیون واحد شده بود، امروز با افزایش ۸۴ هزار واحدی به سطح ۵ میلیون و ۷۳۶ هزار واحد صعود کرد.

به گزارش ایرنا، شاخص کل هم‌وزن امروز با افزایش ۱.۱۲ درصدی و بیش از ۱۷ هزار واحدی در کانال یک میلیون و ۶۰۴ هزار واحدی قرار گرفت.

ارزش‌ معاملات خرد در پایان معاملات امروز از ۳۳ همت عبور کرد.

امروز در مجموع ۷۵ درصد بازار معادل حدود ۶۱۳ نماد در محدوده‌ مثبت معامله شدند.

طبق این گزارش، امروز بیش از یک هزار و ۸۱۸ میلیارد تومان پول به سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی وارد شد و بیشترین ورود پول حقیقی به گروه‌های استخراج فلزات و فراورده‌های نفتی اختصاص داشت.