اداره کل هواشناسی استان تهران نسبت به وزش تندبادهای موقتی در ساعات عصر و شب همچنین وزش باد شدید موقتی و بارش پراکنده با احتمال رگبار و رعد و برق در استان هشدار داد.

جوان آنلاین: اداره کل هواشناسی استان تهران با صدور هشدار سطح زرد با اشاره به وزش تندبادهای موقتی در ساعات عصر و شب آورده است: از بعد از ظهر پنج شنبه تا دوشنبه (۲۲ تا ۲۶ مرداد) در نوار مرزی جنوبی و غربی و ارتفاعات در بعضی ساعت‌ها وزش باد شدید تا خیلی شدید و در مناطق جنوبی غربی و تا حدی مرکزی در بعضی ساعت‌ها وزش باد نسبتا شدید تا شدید پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش ایسنا، از آثار این مخاطره جوی می‌توان به احتمال سقوط بعضی اجسام از ارتفاع و خسارت به سازه‌های موقت مانند داربست‌ها و تابلوهای تبلیغاتی و تجهیزات موجود در نقاط مرتفع مانند برج‌ها و دکل‌ها، احتمال خیزش گرد و خاک و کاهش دید موقت و کاهش کیفیت هوا در مناطق جنوبی و غربی استان و شهر تهران و امکان انتقال گرد و خاک از استان‌های همجوار به‌ویژه در نوار مرزی جنوبی و غربی استان اشاره کرد.

اداره کل هواشناسی استان تهران در این وضعیت آب و هوایی احتیاط در عبور و مرور جاده‌ای، اطمینان از استحکام سازه‌های موقت و سست مانند داربست‌ها و تابلوهای تبلیغاتی، خودداری از استقرار در تاسیسات و مکان‌های مرتفع مانند برج‌ها، دکل‌ها و داربست‌ها، اجتناب از پرواز گلایدر و بالگرد و هواپیمای سبک، عدم تردد و توقف کنار درختان و سازه‌های ناتمام، مستحکم سازی پوشش گلخانه‌ها، احتیاط در انجام امور عمرانی استفاده از ماسک بهداشتی و محافظت از تاسیسات حساس به گرد و خاک در مناطق متاثر از گرد و خاک توصیه می‌کند.

اداره کل هواشناسی استان تهران در ادامه با اشاره به فعالیت ناپیوسته زبانه سامانه بارشی به‌ویژه در ساعات بعد از ظهر و شب آورده است: از عصر سه شنبه تا پایان پنج شنبه (۲۰ تا ۲۲ مرداد) در دامنه‌ها و ارتفاعات در بعضی ساعت‌ها مه‌آلودگی گاهی وزش باد شدید موقتی و بارش پراکنده با احتمال رگبار و رعد و برق و در ارتفاعات بالادست و قله‌ها مه آلودگی، در بعضی ساعات بارش باران و احتمال رگبار برف، گاهی وزش باد شدید تا خیلی شدید موقتی و رعد و برق، احتمال طوفان و بارش تگرگ و صاعقه وجود دارد.

از اثرات این مخاطره جوی می‌توان به لغزندگی معابر به‌ویژه مسیرهای کوهستانی و گردنه‌ها، بعضی ساعت‌ها مه و کاهش شعاع دید، امکان آبگرفتگی موقت و جاری شدن روان‌آب، امکان بالا آمدن موقت سطح آب رودخانه‌ها، احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها، خطر سقوط سنگ و رانش زمین در نواحی کوهستانی، احتمال خسارت به محصولات و امکانات کشاورزی و بارش پراکنده با احتمال رعد و برق در پاره‌ای نواحی نیمه شمالی اشاره کرد.

به توصیه اداره کل هواشناسی استان تهران احتیاط در سفرها در نواحی کوهستانی، خودداری از تردد یا اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، احتیاط در جابجایی عشایر یا چرای دام در نواحی کوهستانی، احتیاط در طبیعت‌گردی و کوهنوردی و ترجیحا پرهیز از صعود به قله‌ها، احتیاط در فعالیت بهره‌برداران عرصه‌های منابع طبیعی به دلیل خطر صاعقه و بارش تگرگ به‌ویژه در ارتفاعات بالادست، پاکسازی دهانه پل‌ها و لایروبی کانال‌ها و آب‌روها، محافظت از محصولات و امکانات کشاورزی، احتیاط در انجام امور عمرانی و آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی مد نظر قرار گیرد.

به گزارش ایسنا هشدار سطح زرد به معنای این است که پدیده‌ای جوی رخ خواهد داد که ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی را ایجاد کند. این هشدار برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی داشته باشند که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد. از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار می‌گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی را بیندیشند.

بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان تهران، آسمان تهران فردا (۲۱ مرداد) صاف تا کمی ابری در بعضی ساعت‌ها افزایش ابر و باد، در بعد از ظهر وزش باد شدید با احتمال گرد و خاک با حداقل دمای ۲۳ و حداکثر دمای ۳۷ درجه سانتیگراد و طی ‌پنجشنبه (۲۲ مرداد) کمی ابری تا نیمه ابری در بعضی ساعت‌ها افزایش باد، در بعد از ظهر وزش باد شدید، با احتمال رگبار و رعد و برق با حداقل دمای ۲۴ و حداکثر دمای ۳۸ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.