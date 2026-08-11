صدور حکم غیابی علیه بشار اسد از سوی دادگاه دمشق

جوان آنلاین: دادگاه کیفری دمشق با صدور حکمی طی امروز بشار اسد رئیس جمهور سابق سوریه را به اتهامات ادعایی مبنی بر قتل عمد و شکنجه به اعدام محکوم کرد.

در این دادگاه عاطف نجیب رئیس سابق سرویس امنیت سیاسی در درعا نیز به اتهام شکنجه بازداشت شدگان در سوریه به اشد مجازات محکوم شد.

بر اساس این گزارش، ماهر اسد برادر بشار اسد نیز به اتهام قتل عمد و شکنجه به اعدام محکوم شد.

دادگاه مذکور مدعی شد که جنایات نظام اسد در درعا در سال ۲۰۱۱ تا حد جنایات جنگی تلقی می شود.

قاضی این دادگاه گفت که تصمیم گرفته ماهر اسد، فهد جاسم الفریج، محمد ایمن عیوش، لؤی علی العلی، قصی ابراهیم مهیوب، وفیق صالح ناصر و طلال فارس العسیمی را به اتهام جنایت قتل عمد و همچنین شکنجه منجر به مرگ، مجرم شناخته و آنها را به اعدام محکوم کند.