جوان آنلاین: مصطفی رجبیمشهدی در خصوص شایعات مبنی بر افزایش تعرفه برق، گفت: بر اساس قانون، معمولاً سالی یکبار و در ابتدای اردیبهشت تغییرات مربوط به تعرفهها اعمال میشود اما در بخش خانگی، مواد ۶ و ۷ قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق، الگوهای مصرف را مشخص کردهاند و این الگوها تغییری نکردهاند.
وی افزود: طبق همین قانون، مصرف ۷۵ درصد مردم معیار محدوده الگوی مصرف هر منطقه قرار میگیرد. اگر مصرف مشترک کمتر از الگو باشد، هزینه برق بهصورت یارانهای محاسبه میشود و مصرف مازاد بر الگو نیز بهصورت پلکانی افزایش مییابد. البته میزان مصرف هر ماه را باید با همان ماه در دورههای قبل مقایسه کرد. برای مثال، خرداد و تیر را نمیتوان مستقیماً با یکدیگر مقایسه کرد؛ زیرا تیر گرمتر است و طبیعی است که مصرف برق افزایش پیدا کند.
معاون برق و انرژی وزارت نیرو با تاکید بر اینکه الگوی مصرف در مناطق عادی کشور، از خرداد تا پایان شهریور، ماهانه ۳۰۰ کیلوواتساعت است، افزود: البته این میزان در مناطق گرمسیری متفاوت است و مناطق گرمسیر یک، دو، سه و چهار الگوهای متفاوتی دارند. برای مناطق عادی، الگوی مصرف در فروردین و اردیبهشت ۲۰۰ کیلوواتساعت بوده و در چهار ماه تابستان افزایش پیدا میکند تا مصرف در محدودهای قرار بگیرد که قیمت آن همچنان یارانهای باشد و قبضها تغییر قابلتوجهی نداشته باشند. با اصلاحاتی که انجام شده، برای حدود ۷۵ درصد مشترکان، مبلغی که بابت انرژی در هر ماه پرداخت میشود، حدود ۷۰ تا ۹۰ هزار تومان است و مبلغ افزایشیافته نیز حدود ۱۵ هزار تومان در ماه بوده است.
وی اعلام کرد: مردم عزیز باید بدانند، قیمت تمامشده برق، بر اساس محاسبات انجامشده، حدود ۲ هزار تومان به ازای هر کیلوواتساعت است. بنابراین مشترکانی که زیر الگوی مصرف قرار دارند، تقریباً یکبیستم قیمت تمامشده، یعنی حدود پنج درصد آن را پرداخت میکنند. بنابراین قبض برق برای مشترکان زیر الگو، متعارف است اما ممکن است مشترکی به دلیل اضافهشدن یک وسیله برقی، مصرف بیشتری داشته باشد. به محض اینکه مصرف از الگو فراتر برود، قیمتها بهصورت پلکانی افزایش پیدا میکند و حتی بخش مصرفی زیر الگو نیز بر اساس قانون تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. بنابراین اگر مشترکی مصرف خود را با الگو تطبیق دهد و مانند ۷۵ درصد مردم در محدوده الگو مصرف کند، قبض سنگینی نخواهد داشت اما اگر مصرف برق افزایش پیدا کند، هزینه آن بهصورت پلکانی افزایش خواهد یافت.
تعرفه برق پرمصرفها با نرخ بورس انرژی محاسبه میشود
رجبیمشهدی با اشاره به اینکه ۲ درصد از مشترکان، حدود ۱۰ درصد مصرف برق را به خود اختصاص میدهند و بهطور متوسط پنج برابر سایر مشترکان مصرف دارند، گفت: در برخی موارد، مصرف آنها ۱۴ یا حتی ۲۰ برابر سایر مشترکان است. مصرف مازادی که بیش از دو و نیم برابر الگو باشد، مشمول تعرفه برق سبز یا برق تجدیدپذیر میشود. برای مثال، اگر الگوی مصرف مناطق عادی ۳۰۰ کیلوواتساعت در ماه باشد، دو و نیم برابر آن حدود ۷۵۰ کیلوواتساعت خواهد بود. بنابراین اگر مشترکی ۹۰۰ یا هزار کیلوواتساعت مصرف کند، بخش مصرفیِ بالاتر از ۷۵۰ کیلوواتساعت با قیمت برق سبز یا برق تجدیدپذیر محاسبه میشود که حدود ۵ هزار تومان به ازای هر کیلوواتساعت است.
معاون برق و انرژی وزارت نیرو مشترکانی که از چیلر یا سایر تجهیزات سرمایشی پرمصرف و ناکارآمد استفاده میکنند را مورد اشاره قرار داد و گفت: در برخی استانها مشاهده کردهام که به دلیل افزایش قیمت قطعات یدکی، برخی مشترکان تجهیزات سرمایشی خود را کنار گذاشته و به کولرهای آبی روی آوردهاند. امروزه کولرهای آبی با بازدهی و راندمان بسیار بالا وجود دارند که از موتورهای BLDC استفاده میکنند. مشترکانی که مصرف بسیار بالایی دارند، ممکن است قبضهای چندمیلیونی دریافت کنند؛ زیرا سیستم سرمایشی خانه آنها برق زیادی مصرف میکند. افرادی که از داکتاسپلیت استفاده میکنند نیز اگر دمای دستگاه را رعایت نکنند و آن را بیش از حد پایین بیاورند، مصرف برقشان افزایش پیدا خواهد کرد.
وی خطاب به مردم، اظهار کرد: اگر در مناطق عادی، به جای تنظیم دما روی ۲۵ درجه، دما را روی ۱۷ درجه قرار دهید، مصرف برق حدود ۲۰ درصد افزایش پیدا میکند. اگر این وضعیت استمرار داشته باشد و دستگاه طی ۲۴ ساعت یا حتی ۱۵ ساعت روشن باشد، حتماً مصرف شما از الگو فراتر خواهد رفت اما اگر دستگاه را دو یا سه ساعت در روز استفاده کنید، میتوانید در محدوده الگو باقی بمانید. همچنین اگر دمای کولر را رعایت کنید و کولر آبی را در دور کند استفاده کنید، مصرف شما بیش از الگو نخواهد رفت؛ مگر اینکه تعداد کولرهای آبی مورد استفاده در یک منزل مسکونی بیش از یک دستگاه باشد که معمولاً چنین نیست. بنابراین، اخیراً هیچ تغییر قیمتی در قبض برق مردم اتفاق نیفتاده است. اگر مشترکی در این زمینه مشکلی دارد، میتواند از طریق سامانه ۱۲۱ موضوع را اعلام کند.