کد خبر: 1373635
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تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۲
اقتصاد » اخبار کلی

نامه قالیباف به پزشکیان درباره ارائه فوری لایحه اصلاح بودجه به مجلس

بودجه به مجلس رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: رئیس مجلس در نامه‌ای از رئیس‌جمهور درخواست کرده است تا لایحه اصلاح قانون بودجه را با قید فوریت به مجلس ارائه دهد.

جوان آنلاین: غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، گفت: موضوع نامه رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس‌جمهور در خصوص ارسال لایحه اصلاح قانون بودجه و تطبیق آن با برنامه هفتم و اصلاح قانون برنامه طبق فرمایشات مقام معظم رهبری در کمیسیون برنامه و بودجه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش مهر، وی افزود: رئیس مجلس شورای اسلامی در این نامه از رئیس‌جمهور درخواست کرده‌ است که لایحه اصلاح قانون بودجه را با قید فوریت تقدیم مجلس کند تا هم دولت خلاف قانون عمل نکند و هم مجلس بتواند با توجه به شرایط جنگی و اتفاقاتی که در جنگ حاصل شد، قوانین را متناسب با این شرایط اصلاح کند.

تاجگردون تصریح کرد: در هر صورت، ان‌شاءالله به‌زودی کمیته‌هایی که برای این موضوع مشخص شده‌اند، کار خود را دنبال خواهند کرد و امیدواریم دولت نیز لایحه مربوطه را به زودی تقدیم مجلس کند و مجلس هم قول داده است که با توجه به فوریت موضوع، اصلاح قانون را در سریع‌ترین زمان ممکن انجام دهد.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به ضرورت اصلاح قوانین متناسب با شرایط جدید کشور، اظهار کرد: در این صورت می‌توان تکلیف کسری بودجه و اهداف اصلی را با توجه به مشکلات موجود مشخص کرد و اصلاحات لازم را در چارچوب قانونی انجام داد.

وی ادامه داد: همچنین درخواستی که ما از دولت داشتیم این است که هم اصلاح قانون برنامه هفتم پیشرفت و هم گزارش نظارتی سال دوم اجرای برنامه را ارائه کند تا ان‌شاءالله این موارد را در گزارش‌های دولت داشته باشیم و مجلس مجبور نباشد موضوعات را مجدداً تکرار و پیگیری کند.

برچسب ها: غلامرضا تاجگردون ، بودجه ، مجلس
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