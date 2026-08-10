افشای رسوایی و شکست امنیتی بزرگ در نیروی دریایی انگلیس

جوان آنلاین: به نقل از تلگراف، داده‌های شهپاد‌های نیروی دریایی انگلیس به طور مخفیانه به چین ارسال می‌شد.



به گزارش تسنیم، با وجود تضمین‌های امنیتی، دوربین‌های نصب شده روی ناوگان شهپاد‌های نظارتی انگلیس حاوی قطعات چینی بودند



تحقیقات نشان داد که این دوربین‌ها سیگنال‌ها را به یک آدرس IP در چین ارسال می‌کردند که وزارت دفاع انگلیس بعد از آگاهی از این موضوع، اتصال آنها را قطع کرد.



نیروی دریایی انگلیس این شهپاد‌ها را که توسط گروه فناوری کراکن ساخته شده‌اند ماه مارس خریداری کرد.



این شهپاد‌ها قرار است به عنوان بخشی از برنامه انگلیس برای حفاظت از آبراه‌ها به تنگه هرمز اعزام شوند.



وزارت دفاع انگلیس مدعی شده است که هیچ داده حساسی نقض نشده و آسیب‌پذیری‌ها اکنون برطرف شده‌اند.



مقامات آگاه وزارت دفاع انگلیس می‌گویند این یک «شکست بزرگ» است.