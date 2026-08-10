انفجار در پالایشگاه نفت در لیبی

\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u0628\u0647 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0632 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0631\u0648\u06cc\u062a\u0631\u0632\u060c \u0627\u0645\u0634\u0628 \u06cc\u06a9 \u0645\u062e\u0632\u0646 \u0633\u0648\u062e\u062a \u062f\u0631 \u067e\u0627\u0644\u0627\u06cc\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0627\u0644\u0632\u0627\u0648\u06cc\u0647 \u062f\u0631 \u0644\u06cc\u0628\u06cc \u0645\u0646\u0641\u062c\u0631 \u0634\u062f.\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0627\u06cc\u0633\u0646\u0627\u060c \u0628\u0631\u062e\u06cc \u0645\u0646\u0627\u0628\u0639 \u062e\u0628\u0631\u06cc \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062f\u0627\u062f\u0646\u062f \u0627\u06cc\u0646 \u0627\u0646\u0641\u062c\u0627\u0631 \u062f\u0631 \u0627\u062b\u0631 \u062d\u0645\u0644\u0647 \u06cc\u06a9 \u0641\u0631\u0648\u0646\u062f \u067e\u0647\u067e\u0627\u062f \u0646\u0627\u0634\u0646\u0627\u0633 \u0631\u062e \u062f\u0627\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0628\u06cc\u0634\u062a\u0631\u06cc \u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u0627\u0646\u0641\u062c\u0627\u0631 \u0645\u062e\u0627\u0628\u0631\u0647 \u0646\u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.