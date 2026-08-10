وزیر جنگ آمریکا خواستار تصویب بودجه ۱.۵ تریلیون دلاری شد

جوان آنلاین: به نوشته اسپوتنیک، هگست در مراسم تغییر نام پایگاه مشترک چارلستون گفت: «وزارت جنگ به دنبال یک سرمایهگذاری تاریخی و نسلساز به ارزش ۱.۵ تریلیون دلار برای جنگجویان آمریکاست. خود لیندسی (گراهام) در دفترش به من گفت که این بهترین بودجه نظامی است که از زمان ورود به کنگره دیده بود.»
به گزارش ایسنا، وی افزود: «این وزارتخانه با نامگذاری این پایگاه به افتخار لیندسی گراهام از او تجلیل میکند، اما هیچ ادای احترامی بزرگتر از این نیست که کنگره با اختصاص کامل ۱.۵ تریلیون دلار به نیروهای نظامی آمریکا از او تجلیل کند.»
پیشتر نشریه پالتیکو گزارش داده بود که هگست نتوانسته جمهوریخواهان کنگره را برای تصویب بودجه بیسابقه ۱.۵ تریلیون دلاری دفاعی متقاعد کند.
هگست در ماه فوریه گفته بود «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا قصد دارد در سال ۲۰۲۷ مبلغ ۱.۵ تریلیون دلار برای امنیت ملی اختصاص دهد. وزیر جنگ آمریکا در ماه ژوئیه نیز به قانونگذاران هشدار داده بود که خودداری از اختصاص مبلغ درخواستی به وزارتخانه، تهدیدی برای کشور خواهد بود.
دفتر گراهام در ۱۲ ژوئیه اعلام کرد این سناتور در سن ۷۱ سالگی پس از یک بیماری کوتاه و ناگهانی مرده است.
گراهام پیش از مرگ خواستار تحریمهای شدیدتر علیه روسیه، موضع سختگیرانهتر در قبال ایران و چین و حمایت حداکثری از رژیم صهیونیستی شده بود.