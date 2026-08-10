حزام الاسد: عربستان در برابر اراده یمن شکست خورد

جوان آنلاین: حزام الاسد عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن گفت: عربستان سالها برای فرار از پرداخت حقوق ملت یمن و رفع محاصره، اقدام به پشتیبانی مالی، تسلیحاتی و ایجاد تشکلهای نظامی مزدوران کرده بود تا آن را یک «جنگ داخلی» جلوه دهد.
به گزارش تسنیم، وی افزود: رصد دقیق اطلاعاتی و حملات نقطهزن نیروهای مسلح یمن به پادگانها و انبارهای تسلیحاتی، شوک بزرگی به محاسبات ریاض در آغاز دور جدید تنشها وارد کرد.
الاسد تصریح کرد: با تثبیت معادله «محاصره در برابر محاصره»، تمام آمادگیهای نظامی چند سال گذشته عربستان شکست خورد.