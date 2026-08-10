جوان آنلاین: وزارت خارجه کلمبیا امروز دوشنبه در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار بیانیهای عنوان کرد که با توجه به بیثباتی مداوم منطقهای در خاورمیانه و با توجه به اهمیت استراتژیک بلندیهای جولان برای امنیت اسرائیل، دولت کلمبیا حاکمیت آن بر این سرزمین را به رسمیت میشناسد.
به گزارش ایرنا، این کشور آمریکای جنوبی درحالیکه بلندیهای جولان در سال ۱۹۶۷ از سوی رژیم صهیونیستی به اشغال درآمد، حاکمیت اسرائیل بر آن را به رسمیت شناخته و مدعی شده است که همچنین حق اسرائیل برای محافظت از خود در برابر تهدیدات خارجی را به رسمیت میشناسد.
از زمان تاسیس رژیم صهیونیستی کشورهای اطراف آن همواره با تهدیدهای آن علیه خاک خود مواجه بودند و بخشهایی از آنها توسط تل آویو به اشغال در آمده است.
اما بوگوتا ادعا میکند که دهههاست اسرائیل با چالشهای امنیتی مداوم و حیاتی در امتداد مرزهای خود روبهرو بوده است. هرچند اسرائیل همواره در طی چند دهه گذشته مناطقی از جمله کرانه باختری، غزه و حتی در مقطعی صحرای سینا را به اشغال خود درآورده بود.
وزارت خارجه کلمبیا مدعی شد که تهدیدات در سالهای اخیر به طور قابل توجهی تشدید شدهاند و طوفان الاقصی را اوج این تهدیدات توصیف کرد.