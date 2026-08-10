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تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۶
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تلاش مشترک ترامپ و نتانیاهو: نمایش شکستی تحقیرآمیز به عنوان یک دستاورد

1 تحلیلگر صهیونیست معتقد است رئیس‌جمهور آمریکا و نخست وزیر رژیم صهیونیستی شکست سنگین خود در برابر ایران را پیروزی جلوه می‌دهند.

جوان آنلاین: نیر کیبنیس، نویسنده صهیونیست سایت خبری عبری واللا با برشمردن شباهت‌های قابل توجه بین دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی به این نتیجه رسیده است که هر دوی این افراد تلاش می‌کنند شکست‌های خود در خلیج فارس را به عنوان «دستاورد‌های نسبی» به تصویر بکشند. در حالی که ترامپ از کاهش تنش با ایران صحبت می‌کند و همزمان نتانیاهو با طرح ۱۵ ماده‌ای غزه مخالفت می‌کند، با نگاهی دقیق‌تر به خوبی مشخص می‌شود که هر دو دقیقا سعی در انجام یک کار دارند: نمایش یک شکست تحقیرآمیز به عنوان یک دستاورد نسبی.

به گزارش ایسنا، وی افزود: ترامپ آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را به محور اختلاف بین ایران و بقیه جهان تبدیل کرد. مشکل این است که برای درک میزان این دستکاری افکار عمومی نیازی به کاوش در کتاب‌های تاریخ ندارد؛ فقط باید یک صفحه به عقب برگردیم تا به یاد بیاوریم که تنگه در ۲۸ فوریه، زمانی که اسرائیل و ایالات متحده ماجراجویی خود را با نام «عملیات غرش شیر» آغاز کردند، باز بود.

او تصریح می‌کند: واقعیت این است تغییر نظام در ایران اتفاق نیفتاد، آسیب به توانایی‌های موشکی ایران ممکن نشد، متوقف کردن فعالیت‌های گروه‌های مورد حمایت ایران رخ نداد و از همه مهم‌تر مساله هسته‌ای ایران که اسرائیل تا آن اندازه بر آن اصرار داشت کنار گذاشته شد. ترامپ همه تلاش خود را می‌کند تا از این درگیری خارج شود، حتی اگر شده به ظاهر به یک دستاورد چنگ بزند. او که تهدید کرده بود دروازه‌های جهنم را باز خواهد کرد، پیشنهاد‌هایی در جهت لغو تحریم‌ها داد، حاضر به دادن امتیازات گسترده در زمینه هسته‌ای شد و تلاش کرد یک ائتلاف بین‌المللی تشکیل دهد؛ دوباره تهدید کرد، این بار گفت که تمدن را از بین خواهد برد حالا از همه اینها چه مانده است؟ هیچ.

این نویسنده صهیونیست در ادامه به گزارش‌های نگران‌کننده در آمریکا از کمبود شدید مهمات، چه موشک‌های رهگیر و چه موشک‌های تهاجمی و خشم شدید ترامپ از وزیر جنگش اشاره کرده و نوشته است: به نظر می‌رسد ترامپ به خاطر سردرگمی و آشفتگی آماده است تا به یک دستاورد کوچک بسنده کند. اگر قبل از انتخابات میان‌دوره‌ای (سه ماه دیگر) قیمت نفت حتی به اندازه یک سنت کاهش یابد وی با عجله به دوستانش خواهد گفت که پیروز شده است. اما ایالات متحده تنها طرفی نیست که در کمتر از سه ماه آینده انتخابات خواهد داشت، در اسرائیل نیز اوضاع همین است، برای نتانیاهو، مسئله بقا یا مرگ مطرح است. نتانیاهو در تنگنای سختی قرار دارد و همه چیز را برای تضمین یک دوره دیگر به خطر انداخته است. نخست‌وزیر روی پیروزی به هر قیمتی قمار کرد و اکنون کم‌کم متوجه می‌شود که ممکن است اوضاع طبق برنامه پیش نرود. او نظرسنجی‌ها را می‌خواند. نه آنهایی که از کانال‌های تبلیغاتی منتشر می‌شود، آنهایی که قرار است نتایج واقعی انتخابات را به طور دقیق پیش‌بینی کنند و اکنون وحشت‌زده است.

وی افزود: تصادفی نیست که او این همه جنجال و هیاهو را برای آرام کردن حریدی‌ها به راه انداخت. تنها چیزی که او می‌خواست این بود که انتخابات را تا حد امکان به تعویق بیندازد. اوضاع خاورمیانه و فضای سیاسی حتی از آب و هوا هم غیرقابل پیش‌بینی‌تر است.

این نویسنده صهیونیست در پایان آورده است: درباره شباهت‌های بین ترامپ و نتانیاهو چیز‌های زیادی گفته شده است و می‌توان آن را نوعی سرنوشت مشترک توصیف کرد که باعث می‌شود آنها یکدیگر را به خوبی درک کنند. حرفه سیاسی آنها هم به نقطه مشترک رسیده است؛ برای اینکه با کمترین آسیب ممکن از انتخاباتی که کمتر از سه ماه دیگر برگزار می‌شود، بیرون بیایند، باید شکست‌های خود را در میدان به عنوان پیروزی، جلوه دهند. سرنوشتی مشترک، اما با یک تفاوت آشکار؛ برای ترامپ، این یک انتخابات میان‌دوره‌ای است و هر چقدر هم که برای او مهم باشد، پایان برنامه‌های او را نشان نمی‌دهد. با این حال، برای نتانیاهو، مسئله بقا یا نابودی است.

برچسب ها: ترامپ ، نتانیاهو ، ایران
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