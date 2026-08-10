آمریکا: از زمان روی کار آمدن ترامپ، بیش از ۱۷۵ هزار روادید لغو شده است

جوان آنلاین: وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه به وقت محلی مدعی شد: این روادید‌ها به اتباع خارجی اعطا شده بود که امنیت شهروندان آمریکایی را به خطر انداخته، قوانین را نقض کرده یا امنیت ملی آمریکا را تهدید کرده بودند.

به گزارش ایرنا، وزارت خارجه آمریکا مدعی شد که بیشتر این روادید‌ها «به دلیل برخورد با نیرو‌های مجری قانون در ارتباط با طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های مجرمانه» از جمله حمله و ضرب‌وجرح، کودک‌آزاری، رانندگی در حالت غیر هوشیار، تخلفات مرتبط با مواد مخدر و اختلاس لغو شده‌اند.

با این حال، وزارت خارجه آمریکا اعلام نکرد که چه تعداد از دارندگان این روادید‌ها به دلیل چنین جرایمی محکوم شده بودند.

وزارت خارجه دولت ترامپ همچنین مدعی شد که بخشی از لغو روادید‌ها مربوط به «اتباع خارجی بود که از ترور چارلی کرک ابراز خوشحالی کرده بودند». در میان آنها فردی گفته بو «وقتی فاشیست‌ها می‌میرند، دموکرات‌ها شکایت نمی‌کنند» و فرد دیگری نیز گفته بود که او «خیلی دیر مرده است.»

دولت آمریکا سیاست خود در مقابل مهاجران را تشدید کرده و حتی افرادی را که از حمایت‌های حقوقی برخوردار هستند، اخراج کرده است.

ترامپ اجرای قوانین مهاجرتی کشور را محور اصلی کارزار انتخاباتی ۲۰۲۴ خود قرار داد و وعده داد در بازداشت و اخراج افرادی که بدون مجوز قانونی در آمریکا زندگی می‌کنند، رویکردی تهاجمی اتخاذ کند.