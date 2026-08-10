پیکر یک هزار و ۷۰۰ شهید فلسطینی در گروگان رژیم صهیونیستی

جوان آنلاین: این روزنامه صهیونیستی در این گزارش افزود: بیشتر اجساد (پیکر شهدا) متعلق به ساکنان نوار غزه است که در عملیات طوفان الاقصی مشارکت داشته‌اند.

به گزارش ایرنا، بر اساس اعلام این رسانه رژیم صهیونیستی، ۱۳ پیکر نیز متعلق به اسیران به شهادت رسیده در زندان‌های رژیم اسرائیل است.

بنا بر این گزارش، در میان این اجساد، پیکر شهدای غیرنظامی نیز وجود دارد که سندی مبنی بر مشارکت آنها در جنگ وجود ندارد.

رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ ویرانگری را علیه ساکنان نوار غزه به راه انداخت، اما پس از گذشت ماه‌ها کشتار و ویرانگری نتوانست به اهدافش و از جمله نابودی جنبش حماس و بازگرداندن اسرای صهیونیست از راه جنگ برسید و به همین دلیل مجبور به تن دادن به توافق آتش بس با این جنبش شد.

رژیم صهیونیستی از زمان برقراری آتش بس، از اجرای بخشی از مفاد آن سرباز زده و به تجاوزگری خود علیه نوار غزه ادامه داده است.