جوان آنلاین: به نقل از سی ان بی سی، در حالی که ذخایر جهانی نفت به دلیل تجاوز آمریکایی- صهیونیستی به خاک ایران تحت فشار قرار گرفته است، میزان ذخایر نفت خام در «ذخایر راهبردی نفت» (SPR) ایالات متحده به کمتر از ۳۰۰ میلیون بشکه کاهش یافته که پایینترین سطح آن در بیش از ۴ دهه گذشته محسوب میشود.
به گزارش مهر، بر اساس دادههای منتشر شده توسط وزارت انرژی آمریکا در روز دوشنبه، حجم این ذخایر راهبردی در هفته اخیر با کاهشی ۶.۱ میلیون بشکهای به ۲۹۸.۷ میلیون بشکه رسید. این ذخایر اکنون در پایینترین سطح خود از ژانویه ۱۹۸۳ قرار دارند.
دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا در اقدامی صرفا رسانهای و عوام فریبانه در ماه مارس دستور آزادسازی ۱۷۲ میلیون بشکه نفت را صادر کرد؛ این اقدام پس از آن صورت گرفت که تجاوز آمریکایی- صهیونیستی به ایران موجب ناامن شده تنگه راهبردی هرمز شد و بزرگترین اختلال در عرضه نفت خام در تاریخ را رقم زد.