تاکید رسانه اسرائیلی بر قطعی بودن تسلیم ترامپ در برابر ایران

جوان آنلاین: این تحلیلی است که امروز دوشنبه در پایگاه خبری تحلیلی عبری زبان بوحل در یادداشتی اعلام کرد که ایرانیها اطمینان دارد که زمان به نفع آنها است و فشار نظامی و اقتصادی بر دولت (تروریست) ترامپ آن را مجبور به پذیرش کنترل تنگه حیاتی هرمز خواهد کرد.
به گزارش تسنیم، این گزارش افزود: ایران معتقد است که تداوم انسداد تنگه هرمز و تأثیر آن بر قیمتهای جهانی سوخت، دولت ترامپ را با بهرهگیری از کاهش ذخایر موشکهای پیشرفته ایالات متحده و عدم محبوبیت جنگ نزد افکار عمومی آمریکا، به پاسخگویی به مطالباتش وادار خواهد کرد.
تهران بر این باور است که منازعه بر سر این تنگه به بازدارندگی استراتژیکی تبدیل شده است و ایالات متحده را در موقعیتی قرار میدهد که گزینهای جز عقبنشینی پیش رو نداشته باشد.