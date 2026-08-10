شیوع بیماری در یک پایگاه ارتش رژیم صهیونیستی

رسانه‌های رژیم صهیونیستی از شیوع بیماری در یک پایگاه اسرائیلی خبر داده و اعلام کردند که حدود ۳۰ نظامی زن و فرمانده دچار علائم گوارشی شدند.

جوان آنلاین: به نقل از معا، رسانه‌های رژیم صهیونیستی از شیوع بیماری در یک پایگاه اسرائیلی خبر داده و اعلام کردند که حدود ۳۰ نظامی زن و فرمانده دچار علائم گوارشی شدند.

به گزارش مهر، این منابع بیان کردند که حدود ۳۰ نظامی زن و فرمانده در پایگاه «گَدناع سده بوکر» طی روز‌های اخیر به علائمی از جمله استفراغ، اسهال و درد شکمی مبتلا شده‌اند.

بر اساس این گزارش، به دنبال گسترش بیماری در میان نظامیان و فرماندهان زن، برنامه‌های آموزشی این پایگاه امروز متوقف شد و افراد مبتلا طی ساعات اخیر تحت مجموعه‌ای از معاینات پزشکی در داخل پایگاه قرار گرفتند.

همزمان، یک دستگاه اتوبوس حامل شماری از نظامیان زن که علائم مشابهی داشتند، پایگاه را به مقصد یک مرکز درمانی محلی ترک کرد تا این افراد تحت درمان قرار گیرند.