اعمال محدودیت صدور ویزا برای شهروندان روسی در دستورکار بروکسل

جوان آنلاین: به نقل از نشریه فوکوس، کشورهای فرانسه، ایتالیا و اسپانیا در سال ۲۰۲۵ بیش از ۴۴۰ هزار ویزا برای شهروندان روسیه صادر کردند. قانونگذاران اتحادیه اروپا حالا درباره خطرات امنیتی و فقدان همبستگی در سایه این گونه اقدمات هشدار میدهند.
به گزارش تسنیم، به این ترتیب با وجود جنگ روسیه علیه اوکراین، بسیاری از شهروندان روسیه همچنان به اروپا سفر میکنند. به ویژه فرانسه، ایتالیا و اسپانیا ویزای شینگن متعددی برای اتباع روسی صادر میکنند.
طبق گزارش کمیسیون اروپا، ایتالیا در سال ۲۰۲۵ در مجموع ۱۶۱,۱۲۱ ویزا برای روسها، فرانسه ۱۵۶,۵۴۷ ویزا و اسپانیا ۱۲۳,۳۵۹ ویزا صادر کردهاند.
ویزای شنگن، پس از صدور، امکان سفر در کل منطقه شنگن را فراهم میکند. این منطقه شامل ۲۵ کشور عضو اتحادیه اروپا و همچنین سوئیس، ایسلند، نروژ و لیختناشتاین میشود.
یان-کریستوف اوتین، نماینده پارلمان اروپا از حزب دموکرات آزاد در این باره به روزنامه دی ولت گفت: صرف نظر از اینکه کدام کشور ویزا را صادر کرده است، روسها میتوانند آزادانه در منطقه شنگن رفت و آمد کنند.
پس از حمله روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، اتحادیه اروپا تسهیل ویزا برای شهروندان روسیه را به حالت تعلیق درآورد. بر اساس تصمیمات اتخاذ شده درخواستها در آینده مشمول بررسی سختگیرانهتر و فردیتر شدند. علاوه بر این، از سال ۲۰۲۵، یک ویزای واحد دیگر برای چندین بار ورود کافی نبود.
با این حال، در عمل، کشورهای عضو اتحادیه اروپا این الزامات را به طور متفاوتی اجرا میکنند. بنابراین، یازده کشور اروپایی در ماه ژوئن از کمیسیون اتحادیه اروپا خواستند تا قوانین الزامآور و یکسانی ارائه دهد. امضاکنندگان شامل سوئد، لهستان، دانمارک، استونی و هلند بودند.
در این نامه آمده است: این مسئله بسیار نگرانکننده است که تعداد فزایندهای از گردشگران روسی تعطیلات خود را در سواحل و تفرجگاههای اروپایی میگذرانند، در حالی که موشکها و پهپادها همچنان غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی در اوکراین را هدف قرار میدهند.
مقاومت در این باره در پارلمان اروپا نیز رو به افزایش است. ورنا مرتنز، نماینده پارلمان اروپا از حزب دموکرات مسیحی، در این باره به روزنامه دی ولت گفت: تا زمانی که کرملین به جنگ خود ادامه میدهد، تعطیلات در اروپا نباید برای روسها به یک امر عادی تبدیل شود.
کمیسیون اروپا نیز از رویکرد خود دفاع میکند و از بازنگری در قانون ویزا خبر داده است. قرار است محدودیتهای هدفمند با خطرات امنیتی ناشی از کشورهای ثالث متخاصم بهتر تنظیم شوند. با این حال، انتظار نمیرود این پیشنهاد تا سال ۲۰۲۷ ارائه شود.
یوهان فورسل، وزیر مهاجرت سوئد هم در ماه ژوئن به رویترز گفت که این کاملاً دیوانگی است که صدها هزار گردشگر روسی میتوانند از آفتاب، سفرهای خرید و رفتن به رستوران در اروپا لذت ببرند در حالی که اوکراینیها در میدان نبرد جان خود را از دست میدهند.