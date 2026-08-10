باید امنیت سایبری و پدافند غیرعامل را ارتقا داد

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر ضرورت ارتقای امنیت سایبری و پدافند غیرعامل، گفت: دشمن پس از شکست‌های اخیر از ملت ایران، دست از توطئه برنخواهند داشت بنابراین باید کشور در آمادگی کامل باشد.

جوان آنلاین: محمدرضا عارف در جلسه ستاد علوم و فناوری افتا (امنیت سایبری) با شروع به ضرورت ارتقای امنیت سایبری کشور، بیان کرد: بر اساس سند چشم‌انداز توسعه، در زمینه فناوری‌های پیشرفته باید جایگاه اول در منطقه و تاثیرگذار در دنیا را به دست بیاوریم. تحقق این هدف همواره از دغدغه‌های رهبر شهید انقلاب بود بنابراین دستیابی به این هدف یک تکلیف شرعی و ملی است.

وی ادامه داد: ارتقای امنیت سایبری، راهبردی ضروری است، زیرا دشمن حتی پس از شکست‌های اخیر خود در برابر ملت ایران، دست از توطئه بر نخواهد داشت و منتظر فرصتی برای ضربه زدن به کشورمان خواهد بود؛ بنابراین ضمن حفظ کامل آمادگی خود، توطئه‌های دشمنان را باید رصد دقیق کرده و به مسئله پدافند غیرعامل نیز توجه بیشتری کنیم.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین استفاده از همکاری‌ها در اتحادیه‌های منطقه‌ای از جمله شانگهای و بریکس را فرصتی برای ارتقای امنیت سایبری دانست و افزود: کشور‌های منطقه نیز در این زمینه فعالیت زیادی داشته‌اند که می‌توان از تجارب آنها بهره برد.

وی همچنین با اشاره به نقش مهم و کلیدی نیروی انسانی در ارتقای امنیت سایبری کشور، تاکید کرد: مطالبات و نیازمندی‌های نیروی انسانی متخصص در حوزه امنیت سایبری باید برآورده و این نیرو‌ها حفظ شوند.

در این جلسه پیشنهاد برنامه «اقدام تکمیلی و موثر برای ارتقای امنیت سایبری» با رویکرد تغییر موثر در نظام مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی، حل مسئله نیروی انسانی، ارزیابی و باز طراحی معماری و گذار به معماری اعتماد صفر در زیرساخت‌های حیاتی و توسعه ظرفیت‌های کلیدی پشتیبانی فنی، ارائه شد.

همچنین گزارشی از اقدامات انجام شده برای تکمیل «پردیس امنیت سایبری» به عنوان سکوی توسعه فناوری‌های راهبردی و قدرت فناورانه در حوزه امنیت سایبری با هدف گذار به نسل پنجم پارک‌های فناوری و دستیابی به قدرت سایبری پایدار ارائه شد.

در پایان مقرر شد پیشنهادات اعضای ستاد علوم و فناوری افتا درباره این دو برنامه و طرح بررسی شده و پس از تکمیل و اصلاح، مصوب گردد.