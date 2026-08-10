انتصاب سردار مصطفی ایزدی به سمت جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران

جوان آنلاین: حضرت آیت‌الله سیّدمجتبی حسینی خامنه‌ای، فرمانده‌ی معظّم کل قوا در حکمی سردار لشکر پاسدار مصطفی ایزدی را به سمت جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب کردند.

متن حکم فرمانده‌ی معظّم کل قوا بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

سردار سرلشکر پاسدار مصطفی ایزدی

نظر به تعهد، شایستگی و تجارب ارزنده‌تان، و به پیشنهاد فرمانده کل سپاه، شما را به سِمت جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب می‌کنم.

ایفای نقش جهادی در ارتقاء سطح آمادگی‌های سازمانی، با تقسیم نقش و مأموریت در راستای تدابیر فرمانده کل سپاه، مورد انتظار است.

امید است با عنایات الهی و در ظلّ ادعیه‌ی پر خیر و برکت سرورمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) مزید توفیقات و انواع فتح و ظفر برای همه‌ی نیرو‌های مسلح نظام اسلامی حاصل گردد.

سیّدمجتبی حسینی خامنه‌ای