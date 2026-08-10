کد خبر: 1373548
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۲۱
بين‌الملل » اخبار كلی

ادعای مضحک ترامپ: من هم درخواست غرامت از ایران دارم!

1 رئیس‌جمهور آمریکا با طرح ادعایی مضحک مدعی شد: من هم درخواست غرامت از ایران دارم!

جوان آنلاین: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که تا کنون چند بار بر خلاف تمامی قوانین بین المللی به خاک ایران تجاوز کرده و تعداد زیادی از مردم ایران را به شهادت رسانده است، امروز دوشنبه با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی خود موسوم به تروث سوشال با طرح ادعایی مضحک نوشت: من هم درخواست غرامت از ایران دارم!

به گزارش مهر، رئیس جمهور آمریکا در این خصوص نوشت: متوجه شدم که نمایندگان جمهوری اسلامی ایران درخواست غرامت برای خساراتی که در طول درگیری نظامی ۵ ماه گذشته به آنها وارد شده است را دارند (درگیری که به این دلیل آغاز شد که آنها نباید سلاح هسته‌ای داشته باشند). با این حال، این موضوع در هیچ یک از مذاکرات یا جلسات ما مطرح نشده است!

دونالد ترامپ سپس ادعا کرد:، اما این ایده جالبی است، زیرا من نیز اکنون درخواست غرامت از ایران دارم، برای تمام افرادی که آنها با بمب‌های کنار جاده‌ای و درگیری‌های متعدد که آنها به خاطر آن مشهور هستند، به قتل رسانده یا به شدت مجروح کرده‌اند. این درگیری‌ها که در ابتدا توسط (سردار شهید) ژنرال سلیمانی رهبری می‌شد، شامل خانواده‌های قربانیان حادثه USS Cole و هزاران نفر دیگر است که در جنگ کشته شده‌اند.

وی سپس بی اشاره به اذعان صریح رسانه‌ها و مقامات رژیم صهیونیستی در خصوص مداخله و حضور عوامل سازمان جاسوسی موساد در اغتشاشات سال گذشته در ایران، در تلاش برای بهره برداری از توطئه‌ای آمریکایی- صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، مدعی شد: علاوه بر این، غرامت باید به خانواده‌های صد‌ها هزار معترض بی‌گناهی که ایران در طول ۵۰ سال گذشته به قتل رسانده است، پرداخت شود و این در حالی است که ۵۲ هزار نفر نیز در طول ۵ ماه گذشته کشته شده‌اند! من به نمایندگان خود دستور داده‌ام که این موضوع را به طور جدی در هرگونه مذاکره آینده مطرح کنند.

برچسب ها: ترامپ ، ایران ، غرامت
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

هشدار تداوم بارش‌های تابستانه و رعدوبرق در ۴ استان تا چهارشنبه

ثبت ۲۵ هزار شکایت آموزش و پرورش در دیوان عدالت

زمان پرداخت معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام شد

ادعای واکنش رهبر معظم انقلاب به نامه رئیس جمهور کذب است

با وحدت‌شکن بجنگید حتی اگر عمامه مرا بر سر داشته باشد

دردسر همزمان آمریکا و اوکراین با ته کشیدن موشک‌های پاتریوت

محسن رضایی: کریدور دومی در تنگه هرمز گشوده نمی‌شود

اربعین حسینی (ع) از منظر فقه و روایت

آخرین صحبت‌های پسرم دلتنگی برای رهبر شهید بود

زمان شارژ اعتبار کالابرگ تغییر کرد

اربعین؛ زبان مشترک قدم‌ها

آغاز جنگ ایران برای پایان قدرت آمریکا بود

پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در تهران - ۲

پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در تهران - ۱

رایزنی وزیر امور خارجه ایتالیا با عراقچی

نه کریدور دوم نه مذاکره زیر سایه تهدید

بازتاب روزنامه جوان ۱۵ مرداد در شبکه خبر

تنگه ملک ماست | این‌بار بدون حتی نظر امریکا

ادعا درباره «نحوه رد زنی محل استقرار شهید لاریجانی» صحت ندارد

«پایتخت ۸» در راه است «زیرخاکی» به نوروز می‌رسد 

مشروطه نقطه عطف بیداری و آزادی‌خواهی ملت ایران بود

قیمت گوسفند زنده ۳۰ درصد کاهش یافت؛ گوشت ارزان نشد

بازگشت ۳ میلیون و ۱۷ هزار زائر اربعین به کشور

دوره نفت ارزان با بازگشایی تنگه‌هرمز برنمی گردد

هیچ‌کس بیشتر از زیدآبادی در خطر ساده‌انگاری نیست

دنده دولت به واگذاری مسئله‌دار ایران‌خودرو

پیکر بی‌سر شهید را از انگشت‌های پا شناسایی کردیم

آمریکا تحریم‌های یک شرکت هواپیمایی عراقی را لغو کرد

۲۱ عامل موساد و ۴ عضو باند‌های مسلح بازداشت شدند

امام حسین (ع) کشته سیرت‌های عصر جاهلی شد

ایران بر عهد مقاومت خود پابرجا ایستاده است

فلسطین مسئله نخست جهان اسلام به شمار می‌رود

۲.۸ میلیون زائر به کشور بازگشتند

اربعین حسینی؛ یکی از بزرگ‌ترین تجمع‌های سالانه جهان

پایان محاصره با ائتلاف مصرف

غریزه‌ی بقا و آقای باقی و رفقا

رکوردشکنی قیمت طلا و ارز؛ سکه طرح جدید به ۱۸۶ میلیون تومان رسید

عمان: مذاکرات مثبت و سازنده با ایران درباره تنگه هرمز ادامه دارد

گفتگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با برنامه تلویزیونی «نبرد هرمز»

ورود تیم کارآگاهان پلیس به پرونده قتل حمیدرضا رجب‌زاده

البرز، الگوی تاب‌آوری ملی و شتاب در مسیر توسعه پایدار

اجازه باز شدن مسیر دوم در تنگه هرمز را نخواهیم داد

خروش خونخواهان از تهران تا کربلا

هیرکانی در چنگ ویلاسازی‌ها 

آیا مقاومت فلسطین خلع‌سلاح می‌شود؟

وقتی آن دیالوگ را گفتم فیلمبردار غش کرد و افتاد

گرما برای پالایشگاه‌ها و منابع برق اروپا اضطرار آفرید

رقص مشترک دن کیشوت و ترامپ 

جراحی‌های زیبایی با مدرک فوق‌دیپلم! + گفت‌وگو با متهم

سرپرست استقلال مربی پیکان شد

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
از گمنام‌ترین فرماندهان شهید جنگ رمضان/ از شناسایی در والفجر۲ تا حضور در جنگ ۳۳ روزه
گفت‌وگو با محمد فیلی/ وقتی آن دیالوگ را گفتم فیلمبردار غش کرد و افتاد
نوجوانانی که ربات می‌سازند و آینده را
هیچ‌کس بیشتر از زیدآبادی در خطر ساده‌انگاری نیست
رقص مشترک دن کیشوت و ترامپ 
دنده دولت به واگذاری مسئله‌دار ایران‌خودرو/ خصوصی‌سازی یا انحصار؟
غریزه‌ی بقا و آقای باقی و رفقا
جراحی‌های زیبایی با مدرک فوق‌دیپلم! + گفت‌وگو با متهم
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ پیکر بی‌سر شهید را از انگشت‌های پا شناسایی کردیم
نسلی که آنلاین الگو می‌گیرد
گفت‌وگو با آیت‌الله جاودان/ جفای مخالفان مکانت معنوی رهبر شهید را ارتقا می‌داد
راننده مست به قانون می‌خندد
همه آقای دوربینی شده‌ایم!
 قصه ناتمام سرویس مدارس 
آیا مقاومت فلسطین خلع‌سلاح می‌شود؟
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار