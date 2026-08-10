خودکشی ۱۸ نظامی اسرائیلی از ابتدای سال جاری میلادی

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری شهاب، رسانههای رژیم صهیونیستی آماری از نظامیان اسرائیلی منتشر کردند که از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون دست به خودکشی زدهاند.
به گزارش مهر، رسانه صهیونیستی «هآرتص» گزارش داد: یک دانشجوی دوره خلبانی ارتش رژیم صهیونیستی صبح روز گذشته در یکی از پایگاههای نظامی در جنوب سرزمینهای اشغالی خودکشی کرده است.
بر اساس این گزارش، این حادثه در ادامه افزایش موارد خودکشی در میان نظامیان ارتش صهیونیستی رخ داده است؛ به طوری که تنها در ماه گذشته نیز دو نظامی زنِ در حال خدمت و یک نظامی ذخیره دست به خودکشی زدهاند.
هآرتص با استناد به بررسی و پیگیری آمارهای منتشر شده اعلام کرد که از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون دست کم ۱۸ نظامی اسرائیلی خودکشی کردهاند.
این رقم صرفاً مواردی را شامل میشود که به طور رسمی اعلام شدهاند و احتمال میرود آمار واقعی بیشتر باشد.
دادههای موجود همچنین از افزایش شمار موارد خودکشی در ساختارهای نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی حکایت دارد؛ روندی که از زمان آغاز جنگ در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ شدت گرفته است.