جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری راشا تودی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و کریستین اشتوکر صدراعظم اتریش امروز دوشنبه در مجموعه بشتپه آنکارا با یکدیگر دیدار و رایزنی کردند.
به گزارش مهر، رئیس جمهور ترکیه در این دیدار گفت: ما از توان قابل توجهی برای همکاری با اتریش در زمینههای انرژی سبز، مواد معدنی حیاتی، فناوریهای پیشرفته، حمل و نقل و صنایع دفاعی برخورداریم. معتقدیم که توانایی اجرای همکاریهای راهبردی مشترک برای تقویت «گذرگاه میانی» را داریم.
رجب طیب اردوغان سپس افزود: اقداماتی که اتحادیه اروپا انجام میدهد، بهویژه در خصوص نوسازی اتحادیه گمرکی و مذاکرات مربوط به لغو روادید، در راستای منافع همه طرفهاست.
وی گفت: معتقدیم که قادر به اجرای همکاریهای راهبردی مشترک با اتریش هستیم که گذرگاه میانی را تقویت خواهد کرد.
از سوی دیگر، کریستین استوکر، صدراعظم اتریش در این دیدار اعلام کرد: ما از تلاشهای ترکیه و رئیس جمهور اردوغان جهت پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین تشکر میکنیم.