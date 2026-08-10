جوان آنلاین: این شرکت تولید سوخو-۳۰امکیآی را در تاسیسات خود در شهر ناشیک از سر میگیرد و قرار است ۱۲ فروند جدید تا سال ۲۰۲۹ تحویل داده شود.
به گزارش ایسنا، طبق این گزارش، قرارداد ساخت این ۱۲ فروند جنگنده به ارزش ۱۱۰ میلیارد روپیه (حدود ۱.۳ میلیارد دلار) برای جایگزینی جنگندههایی که در سوانح هوایی از دست رفتهاند، امضا شده است. بر اساس این قرارداد، بیش از ۵۰ درصد قطعات و محتوای تولیدی جنگندهها در داخل هند تامین خواهد شد.
این شرکت همچنین قصد دارد ناوگان موجود سوخو-۳۰امکیآی را در قالب یک برنامه گسترده بهروزرسانی کند؛ هزینه این طرح بیش از ۶۰۰ میلیارد روپیه (حدود ۷.۲ میلیارد دلار) برآورد شده است.
سوخو-۳۰امکیآی جنگنده چندمنظوره اصلی نیروی هوایی هند است که بهطور مشترک توسط دفتر طراحی سوخو روسیه و شرکت Hindustan Aeronautics Limited هند توسعه یافته است.
برنامه سوخو-۳۰امکیآی همچنان بزرگترین پروژه همکاری نظامی-فنی میان روسیه و هند محسوب میشود.