زلزله ۴.۷ ریشتری حوالی حسینیه در خوزستان را لرزاند

جوان آنلاین: بر اساس گزارش مقدماتی مرکز لرزهنگاری کشور این زمینلرزه ساعت ۱۸ و ۳۱ دقیقه و ۱۰ ثانیه امروز دوشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ در مرز استانهای خوزستان و ایلام و لرستان و حوالی حسینیه به ثبت رسیده است.
به گزارش مهر، بر پایه این گزارش، زمینلرزه یادشده در عرض جغرافیایی ۳۲.۶ و طول جغرافیایی ۴۷.۹۹ و در عمق ۱۴ کیلومتری زمین رخ داده است.
مرکز لرزهنگاری کشور همچنین اعلام کرد: حسینیه در ۲۵ کیلومتری کانون این زمینلرزه قرار دارد و مورموری در استان ایلام و اندیمشک در خوزستان نیز به ترتیب در فاصله ۳۲ و ۳۷ کیلومتری آن هستند.
بر اساس این گزارش، خرمآباد با ۱۰۳ کیلومتر و اهواز با ۱۵۶ کیلومتر نزدیکترین مراکز استان به محل وقوع این زمینلرزه هستند.