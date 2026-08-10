زلزله ۴.۷ ریشتری حوالی حسینیه در خوزستان را لرزاند

زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴.۷ ریشتر امروز حوالی حسینیه در مرز استان‌های خوزستان و ایلام و لرستان را لرزاند.

جوان آنلاین: بر اساس گزارش مقدماتی مرکز لرزه‌نگاری کشور این زمین‌لرزه ساعت ۱۸ و ۳۱ دقیقه و ۱۰ ثانیه امروز دوشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ در مرز استان‌های خوزستان و ایلام و لرستان و حوالی حسینیه به ثبت رسیده است.

به گزارش مهر، بر پایه این گزارش، زمین‌لرزه یادشده در عرض جغرافیایی ۳۲.۶ و طول جغرافیایی ۴۷.۹۹ و در عمق ۱۴ کیلومتری زمین رخ داده است.

مرکز لرزه‌نگاری کشور همچنین اعلام کرد: حسینیه در ۲۵ کیلومتری کانون این زمین‌لرزه قرار دارد و مورموری در استان ایلام و اندیمشک در خوزستان نیز به ترتیب در فاصله ۳۲ و ۳۷ کیلومتری آن هستند.

بر اساس این گزارش، خرم‌آباد با ۱۰۳ کیلومتر و اهواز با ۱۵۶ کیلومتر نزدیک‌ترین مراکز استان به محل وقوع این زمین‌لرزه هستند.