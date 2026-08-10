نخست‌وزیر اقلیم کردستان عراق با اشاره به خالی بودن پایگاه هوایی «حریر» از نیرو‌های نظامی، تأکید کرد که هیچ سرباز آمریکایی در این پایگاه حضور ندارد.

جوان آنلاین: به نقل از پایگاه «السومریة نیوز»، «مسرور بارزانی» نخست‌وزیر اقلیم کردستان عراق در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که اقلیم کردستان به سیاست خارجی رسمی دولت فدرال در بغداد پایبند است.

به گزارش ایرنا، وی با تأکید بر مخالفت با هر گونه استفاده از خاک اقلیم کردستان برای ضربه زدن به امنیت و ثبات هر یک از کشور‌های همسایه، استفاده از پایگاه هوایی «حریر» برای حملات علیه ایران را رد و تأکید کرد: این پایگاه کاملا از نیرو‌های نظامی خالی است و هیچ سرباز آمریکایی در آن حضور ندارد.

وی افزود: مأموریت نیرو‌های آمریکایی به پایان رسیده و طبق توافق امضا شده با دولت فدرال، عراق را ترک می‌کنند و حضور قبلی [نیروهای]بیگانه نیز محدود به تلاش‌های مربوط به مبارزه با تروریسم با هماهنگی بغداد بود.

اقلیم کردستان رابطه‌ای با اسرائیل ندارد

بارزانی درباره روابط با رژیم صهیونیستی نیز تأکید کرد: هیچ رابطه‌ای با اسرائیل وجود ندارد و اقلیم کردستان بخشی از عراق است و سیاست‌های خارجی آن تابع دولت فدرال است.

وی همچنین حمایت از تلاش‌های «علی الزیدی» نخست‌وزیر عراق برای ملزم کردن همه به حاکمیت قانون و کنترل تمام سلاح‌های خارج از اختیار دولت را اعلام کرد.

نخست‌وزیر اقلیم کردستان عراق درباره پیآمد‌های اقتصادی بحران‌های منطقه‌ای و تعطیلی کانال‌های دریایی همانند تنگه هرمز، گفت: اقلیم کردستان آماده کمک به بغداد برای تقویت صادرات نفت از طریق خطوط لوله شمالی به ترکیه جهت کاهش بار اقتصادی است با این حال ظرفیت تولید اقلیم کردستان که بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار بشکه در روز است، نمی‌تواند به طور کامل خسارت‌های وارده به بخش صادرات جنوبی را جبران کند.

از گفت‌وگوی سیاسی و راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز حمایت می‌کنیم

بارزانی درباره پرونده احزاب کُرد مخالف کشور‌های همسایه تأکید کرد: اقلیم کردستان از راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز و گفت‌وگوی سیاسی برای حل‌وفصل پرونده کُرد‌ها در ترکیه، سوریه و ایران حمایت می‌کند.

وی با استقبال از طرح‌ها و گام‌های اخیر برای ایجاد نزدیکی و گفت‌و‌گو بین طرف‌ها در سوریه و ترکیه، بر احترام اقلیم کردستان به حاکمیت کشور‌های همسایه و حقوق شهروندان کُرد تأکید کرد.