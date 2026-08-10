جوان آنلاین: نشریه آمریکایی «پولیتیکو» در گزارشی نوشت: «جورجیا ملونی» نخست‌وزیر ایتالیا، پیش از انتخابات آتی این کشور با فشار فزاینده‌ای برای توجیه حمایت خود از اوکراین مواجه است.

به گزارش ایرنا، بر اساس این گزارش، ملونی با چالش‌هایی در قبال حمایت خود از اوکراین روبه‌رو شده است و شماری از اعضای جناح سیاسی او خواستار اتخاذ سیاستی نرم‌تر در قبال روسیه و مخالفت با ادامه کمک‌های نظامی به کی‌یف هستند.

پولیتیکو همچنین خاطرنشان کرد که ملونی در موضوع مهاجرت نیز در حال اتخاذ مواضع سخت‌گیرانه‌تری نسبت به گذشته است.

ملونی از جمله رهبران اروپایی است که با وجود رویکرد محتاطانه در قبال حمایت تسلیحاتی از اوکراین، مواضع تندی علیه کرملین گرفته است.