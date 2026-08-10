تصویر جدیدی از رهبر معظم انقلاب منتشر شد

\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u0631\u0633\u0627\u0646\u0647 \u062f\u0641\u062a\u0631 \u0631\u0647\u0628\u0631 \u0645\u0639\u0638\u0645 \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628\u060c \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631\u06cc \u062c\u062f\u06cc\u062f \u0627\u0632 \u062d\u0636\u0631\u062a \u0622\u06cc\u062a\u200c\u0627\u0644\u0644\u0647 \u0633\u06cc\u062f \u0645\u062c\u062a\u0628\u06cc \u062e\u0627\u0645\u0646\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0631\u0627 \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631 \u06a9\u0631\u062f.\n