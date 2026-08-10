گزارش رسانه غربی از جزئیات ضربات ویرانگر ایران به ارتش تروریست آمریکا

جوان آنلاین: در گزارش وال استریت ژورنال آمده است:
به گزارش تسنیم، حملات (انتقامی و تلافی جویانه) ایران به پایگاههای نظامی (ارتش تروریست) آمریکا در غرب آسیا، از جمله اخیراً در اردن، نشاندهنده تهدید فزاینده موشکها و پهپادهای این کشور است.
(ارتش تروریست) آمریکا به اندازهٔ کافی برای دفاع از پایگاههای فرامرزی، زیرساختهای حیاتی و پرسنل خود آمادگی ندارد.
تاسیسات آمریکا در سراسر اقیانوس آرام به ویژه برابر حملات چین و کره شمالی آسیبپذیر هستند. تاسیسات نظامی آمریکا در غرب آسیا نیز چنین هستند.
ایران بیش از ۲۰۰۰ حمله هوایی، موشکی و پهپادی در سراسر خاورمیانه (پایگاههای ارتش تروریست آمریکا در منطقه غرب آسیا) انجام داده است که به حداقل ۲۰ مکان نظامی در ۸ کشور مورد استفادهٔ نیروهای نظامی آمریکا آسیب رسانده است.
ایران تاکنون به تنهایی ۱۳ میلیارد دلار خسارت به ایالات متحده در زمینهٔ تلفات تجهیزات و آسیب به تأسیسات وارد کرده است. در مجموع، ایران بیش از ۴۲ فروند هواپیمای نظامی آمریکا را که تعدادی از آنها در پایگاههای هوایی بودند، آسیب رسانده یا منهدم کرده است.