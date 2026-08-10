تظاهرات علیه مهاجران در منطقه خودمختار اسپانیا

هزاران اسپانیایی در منطقه خودمختار سئوتا در اعتراض به ورود مهاجران به این منطقه تظاهرات کردند.

جوان آنلاین: خبرگزاری اسپانیایی «افه» در گزارشی نوشت: هزاران نفر از ساکنان شهر خودمختار سئوتا در اسپانیا در تظاهراتی شرکت کردند و خواستار اقدام مقامات دولتی برای رسیدگی به وضعیت وخیم این شهر پس از ورود گسترده مهاجران شدند.

به گزارش ایرنا، این تجمع شامگاه ۹ اوت (۱۸ مرداد) در یکی از میدان‌های شهر و با شعار «کافی است؛ سئوتا تسلیم نمی‌شود» برگزار شد. برگزارکنندگان شمار شرکت‌کنندگان را حدود ۱۰ هزار نفر اعلام کردند. «خوان خسوس ویواس»، رئیس دولت خودمختار سئوتا نیز در این تظاهرات حضور داشت.

شرکت‌کنندگان شعار‌هایی در حمایت از کناره‌گیری «پدرو سانچز» نخست‌وزیر اسپانیا سر دادند. در بیانیه‌ای که در جریان این تجمع قرائت شد، آمده است: «سئوتا به‌تنهایی قادر به مقابله با وضعیتی نیست که بسیار فراتر از ظرفیت‌های آن است و بر سراسر اسپانیا و اروپا تأثیر می‌گذارد.»

در اواخر ژوئیه (اوایل مرداد)، ده‌ها هزار مهاجر غیرقانونی با شنا کردن و پیاده‌روی و عبور از موج‌شکنی که این منطقه را از مراکش جدا می‌کند، خود را به شهر خودمختار سئوتا رساندند. مادرید در بحبوحه این بحران برای کمک به حفظ امنیت در سئوتا، به این منطقه نیرو‌های نظامی اعزام کرد.

بر اساس اعلام دولت اسپانیا، حدود ۷۲ هزار مهاجر وارد سئوتا شدند که از این تعداد حدود ۷۰ هزار نفر تاکنون به مراکش بازگردانده شده‌اند.