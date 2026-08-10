پرچم فلسطین در جشنواره لوکارنو بالا رفت؛ کفنی به یاد ۶۰ هزار شهید غزه

جوان آنلاین: به نقل از ورایتی، لوکارنو جدیدترین جشنواره فیلمی شد که اعتراض وسیع به وضعیت غزه و سرزمین‌های اشغالی فلسطین را میزبانی کرد.

به گزارش مهر، در حالی که شب چهارم جشنواره لوکارنو با پخش موسیقی آغاز شد، حدود ۱۰۰ تظاهرکننده کفنی چندین متری را که شامل نام ۶۰ هزار نفر از کسانی که از آغاز جنگ دو سال و نیم پیش در غزه کشته شده‌اند، بود در جشنواره به نمایش گذاشتند.

دکتر میشل گیِلمینی که یکی از برگزارکنندگان این اعتراض و از گروه «کارکنان مراقبت‌های بهداشتی سوئیس علیه نسل‌کشی» بود، به ورایتی گفت که معترضان به هیچ حزب سیاسی وابسته نبودند و قصد ایجاد اختلال در جشنواره را نداشتند و از پیش برای مکان و زمان اعتراض با برگزارکنندگان جشنواره و پلیس توافق شده بود.

این بنر بلند که ۶۰ هزار نام کشته شدگان غزه را دربرمی‌گیرد، پیش از این در آمستردام و مقابل پارلمان سوئیس در برن به نمایش گذاشته شده بود.

گیلمینی گفت: این جشنواره فرصت مغتنمی است، زیرا افراد زیادی اینجا گرد می‌آیند، از سراسر جهان و مهمتر از همه، افراد زیادی از سوئیس.

وی با اشاره به اینکه همه مردم سوئیس به یک اندازه نسبت به اقدام دولت سوئیس در برابر این مسائل حساس نبوده‌اند و به ویژه، بخش آلمانی سوئیس حساسیت کمتری داشت، گفت: بخش‌های ایتالیایی و فرانسوی زبان نسبت به کشتار مردم غزه حساسیت بیشتری داشتند و حالا به دلیل جشنواره فیلم، افراد بیشتری از بخش آلمانی سوئیس در اینجا حضور دارند. مطبوعات بیشتری از بخش آلمانی سوئیس هم اینجا هستند و به همین دلیل فکر کردیم زمان خوبی است تا بار دیگر توجه مردم را به آنچه در غزه اتفاق افتاده و آنچه هنوز اتفاق می‌افتد، جلب کنیم.

معترضان به کشتار مردم فلسطین توسط رژیم صهیونیستی بروشور‌هایی هم توزیع کردند که در آنها از دولت سوئیس خواسته شده به اسرائیل فشار بیاورد تا مرز‌های غزه را به روی سازمان‌های امدادی و رسانه‌ها باز کند و همچنین به غیرنظامیان مجروح غزه اجازه دهد تا در سوئیس تحت درمان پزشکی قرار گیرند.

در بروشور‌ها همچنین از دولت سوئیس خواسته شده در صورت ادامه نقض کنوانسیون ژنو توسط اسرائیلی‌ها، تحریم‌هایی را اعمال کند.

این جشنواره فیلم‌هایی از فیلمسازان فلسطینی را در بخش رقابتی خود جای داده که مستند بلند «انقلابیون هرگز نمی‌میرند» ساخته مهند یعقوبی در بخش مسابقه «فیلمسازان زمان حال» و «سرزمین بتنی» اولین فیلم بلند اسمهان بیکرات، کارگردان فلسطینی-اردنی، در بخش «هفته منتقدان» از جمله آنها هستند.

بیش از ۸۰۰۰ شرکت‌کننده در جشنواره یک ساعت پس از پایان مسالمت‌آمیز حضور معترضان، برای تماشای فیلم «دعوت» ساخته اولیویا وایلد که تمام بلیت‌هایش فروخته شده بود، در گراند پیازا جمع شدند.

این اعتراض بخشی از حضور رو به رشد کنشگری مرتبط با غزه در جشنواره‌های بزرگ بین‌المللی فیلم است. لوکارنو پیش از این سینمای فلسطین را در مرکز توجه قرار داده که فیلم «با حسن در غزه» ساخته کمال الجعفری در سال ۲۰۲۵ در این جشنواره و فیلم‌های کشف‌شده‌ای که غزه را در طول انتفاضه دوم مستند می‌کرد، از جمله آنها هستند.

این تظاهرات، لوکارنو را به فهرست رو به رشد جشنواره‌های بزرگ فیلم اضافه می‌کند که در آنها هنرمندان و فعالان از توجه بین‌المللی برای اعتراض به اقدامات اسرائیل در غزه و درخواست توجه بیشتر به بحران انسانی فلسطین استفاده کرده‌اند.

جشنواره لوکارنو که از سال ۱۹۴۶ کارش را آغاز کرده و هر سال در لوکارنو سوئیس برگزار می‌شود، هفتاد و نهمین دوره برگزاری‌اش را از ۵ آگوست شروع کرد و تا شنبه ۱۵ آگوست (۱۴ تا ۲۴ مرداد) ادامه دارد.