حملات جدید انصارالله به المخا؛ پالایشگاه جیزان همچنان تعطیل است

جوان آنلاین: به نقل از الحدث، منابع خبری از حمله جدید انصارالله یمن به المخا در استان تعز یمن خبر میدهند.
به گزارش مهر، خبرنگار رسانه سعودی الحدث، به پرواز پهپادهای انصارالله در المخا اشاره و ادعا کرد که پدافندهای ارتش یمن مورد حمایت عربستان در حال مقابله با پهپادها هستند.
همچنین برخی منابع نظامی یمن خبر دادند که پهپادهای انصارالله مواضع ارتش یمن وابسته به عربستان در منطقه بیحان شبوه را هدف قرار دادند.
به گفته این منابع در حمله پهپادی انصارالله به بیحان در استان شبوه یمن ۲ نفر از نیروهای وابسته به ریاض کشته و ۶ نفر مجروح شدند.
پالایشگاه جیزان همچنان تعطیل است
از سوی دیگر شرکت عربستانی آرامکو زمان اولیه ازسرگیری فعالیت پالایشگاه نفت جیزان در جنوب غرب عربستان را که ظرفیت پالایش ۴۰۰ هزار بشکه در روز را دارد، حدود دو هفته به تعویق انداخته و آن را به ۳۰ اوت سال جاری موکول کرده است
این در حالی است که منابع خبری اعلام کردند که این پالایشگاه از ۲۷ ژوئیه که نیروهای انصارالله یمن به آن حمله کردند، همچنان تعطیل است.