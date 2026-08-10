احکام انتصاب تنی چند از فرماندهان نظامی از سوی فرمانده کل قوا

\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u062a\u0627 \u0633\u0627\u0639\u062a\u06cc \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u0627\u062d\u06a9\u0627\u0645 \u0627\u0646\u062a\u0635\u0627\u0628 \u062a\u0646\u06cc \u0686\u0646\u062f \u0627\u0632 \u0641\u0631\u0645\u0627\u0646\u062f\u0647\u0627\u0646 \u0628\u0644\u0646\u062f\u067e\u0627\u06cc\u0647 \u0646\u0638\u0627\u0645\u06cc \u062c\u0645\u0647\u0648\u0631\u06cc \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062a\u0648\u0633\u0637 \u0641\u0631\u0645\u0627\u0646\u062f\u0647 \u0645\u0639\u0638\u0645 \u06a9\u0644 \u0642\u0648\u0627 \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0634\u062f.