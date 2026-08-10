جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری الجزیره، سازمان هوانوردی غیرنظامی کلمبیا اعلام کرد در پی زمین لرزه امروز دوشنبه در این کشور، ۶ فرودگاه آسیب دیده و تردد هوایی در آنها متوقف شده است.
به گزارش مهر، سازمان هواپیمایی کشوری کلمبیا در این باره اضافه کرد: گزارشهایی از خسارت به ۶ فرودگاه در پی وقوع زلزله مخابره شده است. همچنین، فعالیتها و تردد هوایی نیز متوقف شدهاند.
شهردار کالی در کلمبیا در این ارتباط خبر داد: ۲۰ ساختمان بر اثر زلزله فرو ریختند و افراد زیر آوار گرفتار شدهاند.
رویترز به نقل از شهردار پریرا در کلمبیا خبر داد: ۱۸ نفر در زمینلرزه جان باختند.
روسیا الیوم نیز گزارش کرد: مقامات کلمبیا از جان باختن ۱۲ نفر در پی وقوع زمین لرزه شدید در شهر مانیزالس واقع در غرب این کشور خبر دادند.
سازمان زمینشناسی کلمبیا ساعاتی پیش خبر داد بود: بزرگی زمینلرزهای که سواحل غربی این کشور را لرزاند، ۷.۴ در مقیاس ریشتر بود.