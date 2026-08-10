کد خبر: 1373520
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۸:۲۹
سیاست » اخبار کلی
عارف:

برنامه هفتم پیشرفت با توجه به تغییر شرایط کشور باید اصلاح شود

1 معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به تغییر شرایط کشور و فعالیت دولت در سال دوم در شرایط جنگی، گفت: این شرایط اقتضا می‌کند که اصلاحاتی در برنامه هفتم پیشرفت انجام شود تا برنامه دولت برای دو سال پیش رو بر این اساس تعیین گردد.

جوان آنلاین: محمدرضا عارف در جلسه شورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت با اشاره به نیاز به اصلاح این برنامه با توجه به شرایط جدید کشور، بیان کرد: دولت، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی آمادگی کافی برای همکاری و تعامل برای اصلاح برنامه هفتم پیشرفت را دارند؛ بنابراین سازمان برنامه و بودجه هر چه سریع‌تر اولویت‌های برنامه هفتم پیشرفت را بر اساس شرایط جدید کشور تعیین کند تا برنامه دولت برای دو سال پیش رو در چهارچوب همین اصلاحات، نهایی شود.

به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: در سال دوم دولت چهاردهم، شرایط جنگی برقرار بود با این حال دولت عملکرد موفقی داشت هر چند که با وجود برخی سیاه‌نمایی‌ها، دولت و رئیس‌جمهور مظلوم واقع شدند. با این حال در ارائه گزارش به نهاد‌های قانونی و نظارتی باید واقعیات کشور و عملکرد دولت به صورت شفاف بیان شود. برنامه هفتم پیشرفت، برنامه‌ای خوب ولی مجموعه‌ای از آرمان‌هاست که حتی قبل از وجود شرایط جنگی برخی مواد آن باید اصلاح می‌شد. 

معاون اول رئیس‌جمهور افزود: برخی نهاد‌های نظارتی در حال نامه‌نگاری با دستگاه‌های اجرایی بوده و مسئله ترک فعل دستگاه‌ها را مطرح کرده‌اند. در این شرایط دولت باید با تعامل با نهاد‌های نظارتی و سایر قوا، ضمن تشریح شرایط کشور و عملکرد سال دوم دولت، اصلاح برنامه هفتم پیشرفت را سریع‌تر نهایی کرده تا اولویت‌های اصلی کشور با اجماع نهاد‌های مختلف مشخص شود.

عارف همچنین گفت: در اصلاح برنامه هفتم پیشرفت باید پیشرفت علم و فناوری‌های نوظهور، توسعه کریدور‌ها و همچنین حفظ انسجام ملی در اولویت قرار گیرد.

در این جلسه گزارشی در زمینه چارچوب پیشنهادی برای تدوین اصلاح قانون برنامه هفتم پیشرفت ارائه شد. بر این اساس مقرر شد کارگروه‌هایی در زمینه مدیریت ناترازی انرژی و آب، ثبات بازار ارز و کنترل نقدینگی، تقویت معیشت و تاب‌آوری خانوار، کاهش تورم، حفظ تولید، اشتغال و بهبود امنیت زنجیره‌های تامین اقلام حیاتی، بازسازی و نوسازی زیرساخت‌ها و صنایع راهبردی، برقراری انضباط مالی، حفظ خدمات عمومی و تقویت بنیه دفاعی و تقویت سرمایه اجتماعی، وحدت ملی و اعتماد عمومی تشکیل شده و هرچه سریع‌تر اصلاحات لازم برای برنامه هفتم پیشرفت و تعیین اولویت‌های کشور را مشخص کنند تا با اجماع با مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت نظام این اصلاحات نهایی و اجرایی شود.

برچسب ها: محمدرضا عارف ، برنامه هفتم توسعه ، سازمان برنامه و بودجه
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

هشدار تداوم بارش‌های تابستانه و رعدوبرق در ۴ استان تا چهارشنبه

ثبت ۲۵ هزار شکایت آموزش و پرورش در دیوان عدالت

زمان پرداخت معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام شد

ادعای واکنش رهبر معظم انقلاب به نامه رئیس جمهور کذب است

با وحدت‌شکن بجنگید حتی اگر عمامه مرا بر سر داشته باشد

دردسر همزمان آمریکا و اوکراین با ته کشیدن موشک‌های پاتریوت

محسن رضایی: کریدور دومی در تنگه هرمز گشوده نمی‌شود

اربعین حسینی (ع) از منظر فقه و روایت

آخرین صحبت‌های پسرم دلتنگی برای رهبر شهید بود

زمان شارژ اعتبار کالابرگ تغییر کرد

اربعین؛ زبان مشترک قدم‌ها

آغاز جنگ ایران برای پایان قدرت آمریکا بود

پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در تهران - ۲

پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در تهران - ۱

رایزنی وزیر امور خارجه ایتالیا با عراقچی

نه کریدور دوم نه مذاکره زیر سایه تهدید

بازتاب روزنامه جوان ۱۵ مرداد در شبکه خبر

تنگه ملک ماست | این‌بار بدون حتی نظر امریکا

ادعا درباره «نحوه رد زنی محل استقرار شهید لاریجانی» صحت ندارد

«پایتخت ۸» در راه است «زیرخاکی» به نوروز می‌رسد 

مشروطه نقطه عطف بیداری و آزادی‌خواهی ملت ایران بود

قیمت گوسفند زنده ۳۰ درصد کاهش یافت؛ گوشت ارزان نشد

بازگشت ۳ میلیون و ۱۷ هزار زائر اربعین به کشور

دوره نفت ارزان با بازگشایی تنگه‌هرمز برنمی گردد

هیچ‌کس بیشتر از زیدآبادی در خطر ساده‌انگاری نیست

دنده دولت به واگذاری مسئله‌دار ایران‌خودرو

پیکر بی‌سر شهید را از انگشت‌های پا شناسایی کردیم

آمریکا تحریم‌های یک شرکت هواپیمایی عراقی را لغو کرد

۲۱ عامل موساد و ۴ عضو باند‌های مسلح بازداشت شدند

امام حسین (ع) کشته سیرت‌های عصر جاهلی شد

ایران بر عهد مقاومت خود پابرجا ایستاده است

فلسطین مسئله نخست جهان اسلام به شمار می‌رود

۲.۸ میلیون زائر به کشور بازگشتند

اربعین حسینی؛ یکی از بزرگ‌ترین تجمع‌های سالانه جهان

پایان محاصره با ائتلاف مصرف

غریزه‌ی بقا و آقای باقی و رفقا

رکوردشکنی قیمت طلا و ارز؛ سکه طرح جدید به ۱۸۶ میلیون تومان رسید

عمان: مذاکرات مثبت و سازنده با ایران درباره تنگه هرمز ادامه دارد

گفتگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با برنامه تلویزیونی «نبرد هرمز»

ورود تیم کارآگاهان پلیس به پرونده قتل حمیدرضا رجب‌زاده

البرز، الگوی تاب‌آوری ملی و شتاب در مسیر توسعه پایدار

اجازه باز شدن مسیر دوم در تنگه هرمز را نخواهیم داد

خروش خونخواهان از تهران تا کربلا

هیرکانی در چنگ ویلاسازی‌ها 

آیا مقاومت فلسطین خلع‌سلاح می‌شود؟

وقتی آن دیالوگ را گفتم فیلمبردار غش کرد و افتاد

گرما برای پالایشگاه‌ها و منابع برق اروپا اضطرار آفرید

رقص مشترک دن کیشوت و ترامپ 

جراحی‌های زیبایی با مدرک فوق‌دیپلم! + گفت‌وگو با متهم

سرپرست استقلال مربی پیکان شد

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
از گمنام‌ترین فرماندهان شهید جنگ رمضان/ از شناسایی در والفجر۲ تا حضور در جنگ ۳۳ روزه
گفت‌وگو با محمد فیلی/ وقتی آن دیالوگ را گفتم فیلمبردار غش کرد و افتاد
نوجوانانی که ربات می‌سازند و آینده را
هیچ‌کس بیشتر از زیدآبادی در خطر ساده‌انگاری نیست
رقص مشترک دن کیشوت و ترامپ 
دنده دولت به واگذاری مسئله‌دار ایران‌خودرو/ خصوصی‌سازی یا انحصار؟
غریزه‌ی بقا و آقای باقی و رفقا
جراحی‌های زیبایی با مدرک فوق‌دیپلم! + گفت‌وگو با متهم
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ پیکر بی‌سر شهید را از انگشت‌های پا شناسایی کردیم
نسلی که آنلاین الگو می‌گیرد
گفت‌وگو با آیت‌الله جاودان/ جفای مخالفان مکانت معنوی رهبر شهید را ارتقا می‌داد
راننده مست به قانون می‌خندد
همه آقای دوربینی شده‌ایم!
 قصه ناتمام سرویس مدارس 
آیا مقاومت فلسطین خلع‌سلاح می‌شود؟
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار