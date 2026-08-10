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تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۸:۲۷
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تاکید معاون رییس‌جمهور بر پیشگیری از تلفات حیات‌وحش در تأسیسات آبی

1 معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با ارسال نامه‌ای به وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی، بر ضرورت رعایت ملاحظات حفاظت از حیات‌وحش در طراحی، احداث، بازسازی، توسعه، بهره‌برداری و نگهداری تأسیسات آبی تأکید کرد.

جوان آنلاین: شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در این نامه با اشاره به تلفات قابل توجه جانوران وحشی در مخازن، کانال‌های انتقال آب، استخر‌های ذخیره آب کشاورزی، استخر‌های پرورش آبزیان، حوضچه‌ها و سایر تأسیسات آبی واقع در عرصه‌های طبیعی و اراضی کشاورزی، اعلام کرد: سقوط و گرفتار شدن جانوران در این تأسیسات، به‌ویژه برای گونه‌های در معرض خطر انقراض، حمایت و حفاظت‌شده، خسارات جبران‌ناپذیری به تنوع زیستی کشور وارد می‌کند.

به گزارش ایسنا، وی با استناد به ماده ۵۴ آیین‌نامه ایمنی مخازن آب و استخرها، مصوب شورای عالی حفاظت فنی، یادآور شد که بر اساس این مقررات، در اطراف استخر‌ها از جمله مخازن آب آتش‌نشانی و کشاورزی باید نرده حفاظتی مناسب تعبیه شده و محیط از روشنایی کافی برخوردار باشد.

این نامه تاکید می‌کند، بررسی‌های میدانی و گزارش‌های دریافتی از ادارات کل حفاظت محیط زیست استان‌ها نشان می‌دهد در بسیاری از موارد، به دلیل پیش‌بینی نشدن یا اجرای نامناسب تدابیر حفاظتی، همچنان شاهد تلفات جانوران وحشی در این تأسیسات هستیم.

این نامه با تأکید بر مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در صیانت از تنوع زیستی کشور و ضرورت پیشگیری از تلفات قابل اجتناب حیات‌وحش، مجموعه‌ای از الزامات و ملاحظات حفاظتی را برای تأسیسات آبی مورد تأکید قرار داده است.

بر اساس این ضوابط، دستگاه‌های اجرایی، اشخاص حقیقی و حقوقی و بهره‌برداران تأسیسات آبی موظف‌اند در مراحل مکان‌یابی، طراحی، احداث، بازسازی، توسعه، بهره‌برداری و نگهداری تأسیسات، ملاحظات حفاظت از جانوران وحشی را در نظر گرفته و تا حد امکان از استقرار تأسیسات در زیستگاه‌های حساس، گذرگاه‌های شناخته‌شده و مسیر‌های تردد گونه‌های جانوری اجتناب کنند. همچنین در طرح‌های جدید، مخاطرات احتمالی برای حیات‌وحش باید در مطالعات و طراحی پروژه شناسایی و اقدامات لازم برای کاهش خطر پیش‌بینی شود. در تأسیساتی که احتمال ورود، سقوط، گرفتار شدن یا غرق‌شدگی جانوران وجود دارد نیز مالکان و بهره‌برداران موظف شده‌اند متناسب با شرایط فنی، ویژگی‌های محل و گونه‌های جانوری منطقه، از تدابیر پیشگیرانه نظیر حصار، نرده، پوشش، موانع بازدارنده یا تجهیزات مناسب برای محدود کردن دسترسی جانوران به نقاط پرخطر استفاده کنند. "

همچنین بر اساس این ابلاغ، در کانال‌ها، مخازن، استخر‌های ذخیره آب و سایر تأسیسات دارای خطر محصور شدن یا غرق‌شدگی، باید امکان خروج ایمن جانوران از طریق رمپ، مسیر شیب‌دار، سکوی خروج، پله یا سایر سازه‌های مناسب پیش‌بینی و در طول دوره بهره‌برداری نگهداری شود. در بازسازی و بهسازی تأسیسات موجود نیز ایجاد مسیر‌های خروج و اجرای اقدامات ایمن‌سازی حیات‌وحش باید در اولویت قرار گیرد. این دستورالعمل همچنین بر شناسایی و پایش تأسیسات دارای سابقه یا احتمال بالای تلفات جانوران وحشی تأکید کرده و خواستار ثبت و مستندسازی تلفات و اصلاح طراحی، تجهیزات حفاظتی یا شیوه بهره‌برداری در مواردی شده است که تلفات به‌صورت مکرر رخ می‌دهد.

بر اساس این نامه، در تأسیسات واقع در مجاورت مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست، زیستگاه‌های حساس، کریدور‌های حیات‌وحش و سایر مناطق دارای ارزش حفاظتی، طراحی و اجرای اقدامات حفاظتی باید با هماهنگی ادارات کل حفاظت محیط زیست استان‌ها انجام شود و اطلاعات مربوط به تلفات و اقدامات اصلاحی نیز حسب مورد میان دستگاه‌های ذی‌ربط تبادل و مستندسازی شود.

آموزش کارکنان، پیمانکاران و عوامل بهره‌برداری در زمینه حفاظت از حیات‌وحش، شناسایی مخاطرات، نگهداری تجهیزات حفاظتی و نحوه برخورد با جانوران گرفتار و همچنین استفاده از علائم هشداردهنده و ابزار‌های اطلاع‌رسانی مناسب در نقاط پرخطر، از دیگر الزامات مورد تأکید رئیس سازمان حفاظت محیط زیست است.

در بخش دیگری از این نامه با اشاره به برداشت آب برای فعالیت‌های کشاورزی از چشمه‌ها و نهر‌های واقع در محیط‌های طبیعی، تأکید شده است که اجرای این طرح‌ها در مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست، موضوع بند «الف» ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، مستلزم اخذ مجوز از ادارات کل حفاظت محیط زیست استان‌ها و پیش‌بینی تمهیدات لازم برای جلوگیری از آسیب به تنوع زیستی است.

همچنین این ابلاغیه خواستار خودداری از مسدود کردن کامل چشمه‌ها هنگام برداشت منابع آب شده و تأکید کرده است که حداقل ۳۰ درصد از جریان طبیعی و دائمی آب برای حفظ اکوسیستم‌های طبیعی و تنوع زیستی، به‌عنوان حقابه محیط زیست، لحاظ شود.

نامه مذکور خواستار ابلاغ این ضوابط به تمامی واحد‌های تابعه وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی و شرکت‌های وابسته و اتخاذ تمهیدات لازم برای اجرای آن و نظارت بر حسن اجرای ضوابط حفاظتی شد. بر اساس این ابلاغ، انتخاب، طراحی و اجرای اقدامات حفاظتی باید متناسب با نوع تأسیسات، شرایط بهره‌برداری، ویژگی‌های محیطی و گونه‌های جانوران وحشی منطقه و بر اساس اصول مهندسی، نتایج ارزیابی مخاطرات و الزامات محیط زیستی انجام شود.

برچسب ها: شینا انصاری ، محیط زیست ، حیات وحش
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