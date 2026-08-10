سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه با بیان اینکه «حملات نیرو‌های مسلح اوکراین در بلگورود و نیژنکامسک تاتارستان را به شدت محکوم می‌کنیم»، گفت: روسیه عاملان این حملات پهپادی را شناسایی و مجازات خواهد کرد.

جوان آنلاین: از تارنمای وزارت امور خارجه روسیه، ماریا زاخارووا دوشنبه در این باره تصریح کرد: «کمیته تحقیقات روسیه پرونده‌های جنایی برای این حملات تروریستی گشوده است؛ تمام افراد دارای نقش در انجام این حملات، شناسایی می‌شوند و با مجازات اجتناب‌ناپذیر و شدید یا انتقام نظامی مواجه خواهند شد.»

به گزارش ایرنا، وی اظهار داشت: «جنایات روزانه حکومت کی‌یف علیه غیرنظامیان در مناطق روسیه ادامه دارد و منجر به تلفات جانی، از جمله کودکان، زنان و سالمندان می‌شود.»

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد: اوکراین، عامدانه این حملات بدون توجیه نظامی را برای اهداف تروریستی انجام می‌دهد.

زاخارووا از کشورها، مجامع و سازمان‌های بین‌المللی و رسانه‌های مستقل خواست که این جنایات تروریستی را به شدت محکوم کنند.

وی ادامه داد: ما سکوت را به عنوان همدستی و تشویق اوکراین به انجام حملات بیشتر به غیرنظامیان روسیه تلقی خواهیم کرد.

در گزارش تارنمای وزارت امور خارجه روسیه آمده است: بامداد روز‌های شنبه و یکشنبه ۱۷ و ۱۸ مرداد ۱۴۰۵، نیرو‌های مسلح اوکراین که در خطوط مقدم متحمل خساراتی شده بودند، تصمیم گرفتند با حمله پهپادی به مناطق مسکونی در بلگورود از غیرنظامیان انتقام بگیرند.

بنا بر این گزارش، این حملات منجر به کشته شدن ۶ شهروند غیرنظامی و زخمی شدن ۲۷ نفر دیگر، از جمله پسران چهار و ۹ ساله، شد.

بر اثر حملات پهپادی اوکراین در این محدوده زمانی همچنین تقریباً ۳۰ آپارتمان، تأسیسات عمومی، ساختمان‌های اداری و تجاری و بیش از ۳۰ دستگاه خودرو آسیب دیدند.

بر اساس این گزارش، صبح امروز دوشنبه ۱۹ مرداد نیز در حملات پهپادی اوکراین به ساختمان‌های مسکونی و صنعتی در نیژنکامسک تاتارستان، ۱۳ نفر کشته و ۳۹ نفر زخمی شدند.