انهدام ۸ مخفیگاه عناصر داعش در استان کرکوک عراق

جوان آنلاین: به نقل از عربی ۲۱، مرکز اطلاعرسانی امنیتی وابسته به دفتر فرمانده کل نیروهای مسلح عراق در بیانیهای اعلام کرد که این عملیات در چارچوب پیگرد و تعقیب بقایای تروریسم و بر اساس اطلاعات امنیتی دقیق و تأییدشده انجام شده است.
به گزارش ایرنا، مرکز اطلاعرسانی امنیتی ادامه داد که براساس اطلاعات دریافتی توسط سازمان اطلاعات نظامی این کشور، عناصر گروه تروریستی داعش در حوزه استحفاظی لشکر ۱۱ فرماندهی عملیات کرکوک مخفی شده بودند.
براساس این بیانیه، عملیات مذکور با هماهنگی فرماندهی نیروی هوایی و با پیگیری و نظارت کمیته اهداف در دفتر فرمانده کل نیروهای مسلح عراق انجام شد.
بیانیه مرکز اطلاعرسانی امنیتی افزود که جنگندهها در ابتدا اقدام به شناسایی مواضع عناصر تروریستی کردند و پس از آن «چندین حمله هوایی متمرکز» توسط هواپیماهای «سسنا کاروان» صورت گرفت که به انهدام کامل ۸ مخفیگاه این گروه تروریستی انجامید.
این کمیته تاکید کرد که جزئیات بیشتر را متعاقباً اعلام خواهد کرد.