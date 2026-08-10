کاهش دمای تهران از فردا

جوان آنلاین: بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشههای پیشیابی طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری در بعضی ساعتها همراه با افزایش وزش باد و ابر پیشبینی میشود.
به گزارش ایسنا، وی این مدت در بعضی ساعتها در مناطق جنوبی و غربی و تا حدی مرکزی استان، افزایش وزش باد و گاهی وزش باد شدید مورد انتظار است که در مناطق جنوبی میتواند با گردوخاک همراه باشد همچنین در برخی ساعات در بخشهای شمالی استان تهران، بارش پراکنده و گاهی رگبار و رعدوبرق پیشبینی میشود.
آسمان تهران فردا (۲۰ مردادماه) صاف تا قسمتی ابری در بعضی ساعتها افزایش باد، در بعد از ظهر وزش باد شدید با احتمال گرد و خاک با حداقل دمای ۲۶ و حداکثر دمای ۳۶ درجه سانتیگراد و طی چهارشنبه (۲۱ مردادماه) صاف تا قسمتی ابری در بعضی ساعتها افزایش باد گاهی وزش باد شدید با احتمال گرد و خاک و در شب نیمه ابری با حداقل دمای ۳۶ و حداکثر دمای ۲۶ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.