جوان آنلاین: شماری از کارشناسان سازمان ملل متحد، تشدید حملات علیه غیرنظامیان فلسطینی در اراضی اشغالی طی ماه گذشته را محکوم کردند.

به گزارش ایسنا، الجزیره گزارش داد که این کارشناسان، از شهادت دست‌کم ۱۴ فلسطینی در کرانه باختری طی این مدت به شدت انتقاد کردند.

این کارشناسان با ابراز تعجب نسبت به افزایش تروریسم شهرک‌نشینان صهیونیست تاکید کردند: «این اقدامات خودجوش نیست و تحت حمایت نظامیان اسرائیلی انجام می‌شود.»

آنها نسبت به گسترش بی‌سابقه شهرک‌سازی و تصرف اراضی فلسطینیان هشدار دادند.

کارشناسان سازمان ملل اشاره کردند که این اقدامات با حمایت اعضایی از کابینه رژیم صهیونیستی صورت می‌گیرد.