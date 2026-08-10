جوان آنلاین: حسین ساجدی نیا با اشاره به برگزاری سومین همایش سازمان مدیریت بحران در سراسر کشور، افزود: اولین موضوع همایش در حوزه جنگ بود و ارزیابیها و گزارشهای خدمات در حوزه جنگ ارائه شد.
به گزارش ایسنا، وی با تأکید بر اینکه عملکرد وزارتخانه و دستگاهها بسیار خوب است، البته نارساییهایی که وجود داشت نیز مشخص شد تا پیگیریهای لازم انجام شود، ادامه داد: یکی دیگر از اهداف همایش، بررسی اهداف سال آینده بود.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور افزود: همه ما در تلاشیم تا اقدامات تاثیرگذاری در حوزه پیشگیری، بازسازی و بازتوانی انجام دهیم و سازمانها را برای اقدامات سریعتر هماهنگ کنند.
وی با تأکید بر اینکه ما در خدمت سخنگوی وزارت خارجه بودیم و موضوعات بین المللی در حوزه ریزگردها و بحران آب مورد بحث قرار گرفت، اظهار کرد: روابط بینالملل با همسایههایمان ارتباط خوبی است و این مسئله یکی از مهمترین دستاورهای رهبر شهید بود که در حال پیگیری هستیم و اکثر کشورهایی که با آنها در ارتباط هستیم پذیرش و همکاری خوبی دارند.
ساجدی نیا افزود: ما از روز دوم جنگ رمضان برآورد خسارتهای صنعتی، تجاری و مسکونی و کشاورزی را شروع کردیم و دقیقا
در ۲۰ فروردین امسال برآورد خسارات انجام شد و به دولت اعلام کردیم و اولویت ما بخشهای مسکونی، خانهها و وسایل لوازم و خودروهاست.
وی در ادامه با اشاره به اینکه اکثر دستگاهها در حوزه وظایف خوب عمل کردند، اما در برخی نقاط کشور نیز اقدام لازم صورت نگرفت که به آنها تذکر دادیم، تصریح کرد: بحث ریزگردها و ناترازیها نیز بخشی از محورهای اقدامات ماست که در حال پیگیری آنها هستیم.