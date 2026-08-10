پرواز هواپیمای جاسوسی ناتو در مناطق مرزی روسیه

جوان آنلاین: از تاس، یک فروند هواپیمای جاسوسی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) برای دومین بار از آغاز ماه اوت (مرداد) در نزدیکی منطقه کالینینگراد مشاهده شده و در حال گردش در اطراف این منطقه روسیه بوده است.

به گزارش ایرنا، براساس این گزارش، هواپیمای بمباردیر آرتمیس ۲ بار دیگر در مجاورت منطقه کالینینگراد مشاهده شده است. این هواپیما در حالی که در حریم هوایی لهستان و لیتوانی و همچنین بر فراز آب‌های بی‌طرف دریای بالتیک فعالیت می‌کند، در اطراف این منطقه در حال پرواز است.

تاس نوشت: هواپیمای جاسوسی ناتو اکنون در ارتفاع حدود ۱۱ کیلومتری و در کریدور‌های تعیین‌شده برای هوانوردی غیرنظامی تردد دارد.

هواپیمای جاسوسی ناتو، آخرین بار چهارم اوت (۱۳ مرداد) مسیر مشابهی را طی کرده بود. در آن زمان، هواپیما چندین بار در حریم هوایی کشور‌های حوزه بالتیک، از جمله در نزدیکی سواحل استونی در خلیج فنلاند، مشاهده شد، اما به مناطق مجاور مرز‌های روسیه و بلاروس نزدیک نشد.

هواپیمای بمباردیر آرتمیس ۲ در یک پایگاه هوایی در شهر کنستانتسا در رومانی مستقر است و مأموریت‌های خود را از آنجا آغاز می‌کند. این هواپیما معمولاً در نزدیکی کشور‌های حوزه بالتیک یا بر فراز آب‌های بی‌طرف دریای سیاه فعالیت می‌کند. در حالت دوم، هواپیما بدون ورود به حریم هوایی هیچ کشوری، در بخش جنوبی دریای سیاه از غرب به شرق و سپس در مسیر بازگشت پرواز می‌کند.