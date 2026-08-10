حمله اوکراین به جمهوری تاتارستان با ۱۲ کشته و ۳۹ زخمی

در پی حمله پهپادی اوکراین به جمهوری تاتارستان، ۱۲ نفر کشته و ۳۹ تن نیز زخمی شدند.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری الجزیره، مقامات آگاه اعلام کردند که در پی حمله پهپادی اوکراین به شهر «نیژنه‌کامسک» در روسیه، دست کم ۱۳ نفر از جمله یک کودک کشته شدند.

به گزارش مهر، این در حالی است که ارتش اوکراین از انجام حمله به یک تأسیسات نفتی نیز در این منطقه خبر داد.

به گفته مقامات محلی، حمله امروز دوشنبه در منطقه «تاتارستان» واقع در حدود ۸۰۰ کیلومتری (۴۹۷ مایلی) شرق مسکو دست‌کم ۳۹ زخمی نیز بر جای گذاشت.

رستم مینی‌خانوف، رئیس این منطقه در پیامی در یکی از رسانه‌های اجتماعی، این حمله را «وحشیانه» خواند و اعلام کرد که به زیرساخت‌های غیرنظامی آسیب وارد شده است.