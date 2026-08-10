جوان آنلاین: محمد اسحاق دار، وزیر امور خارجه پاکستان امروز دوشنبه ۱۹ مردادماه با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران به صورت تلفنی گفت‌و‌گو کرد.

طبق گزارش وزارت امور خارجه پاکستان، دو وزیر در مورد تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، با تمرکز ویژه بر وضعیت در حال تحول در منطقه و تلاش‌ها برای ارتقای صلح و ثبات، تبادل نظر کردند.

وزیر امور خارجه پاکستان همچنین رئوس مطالب توافقنامه دفاعی مشترک مکه که اخیراً بین پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه امضا شده است را به اشتراک گذاشت و بر اهداف آن مبنی بر تقویت همکاری‌های استراتژیک و کمک به صلح و امنیت منطقه‌ای تأکید کرد.