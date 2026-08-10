پیام تبریک عراقچی در پی انتصاب محسن رضایی به دبیری شعام

وزیر امور خارجه، در پی انتصاب محسن رضایی به عنوان دبیر و نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی پیامی منتشر کرد.

جوان آنلاین: پیام تبریک سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، در پی انتصاب سردار محسن رضایی به عنوان دبیر و نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی منتشر شد.

متن پیام به شرح ذیل است:

سردار سرلشکر دکتر محسن رضایی

انتصاب جنابعالی به سمت نمایندگی مقام معظم رهبری و دبیری شورای عالی امنیت ملی را صمیمانه تبریک می‌گویم. اعتماد معظم له و رئیس جمهور به شما برای پذیرش این مسئولیت خطیر، حاصل سال‌ها تجربه، مجاهدت و حضور مؤثر در عرصه‌های مختلف دفاعی، امنیتی و مدیریتی و مواجهه نزدیک با پیچیده‌ترین مسائل راهبردی کشور است؛ تجربه‌ای که در شرایط پر مخاطره کنونی و در محیطی به‌شدت متحول، سرمایه‌ای ارزشمند برای ایفای این نقش مهم به شمار می‌رود.

وزارت امور خارجه همچون گذشته، در چارچوب سیاست‌های کلان نظام اسلامی و در هماهنگی نزدیک با شورای عالی امنیت ملی، همه ظرفیت‌های دیپلماسی کشور را در مسیر پیشبرد منافع ملی، تقویت اقتدار جمهوری اسلامی ایران و تأمین و تحکیم امنیت پایدار کشور به کار خواهد گرفت.

با تبریک مجدد این انتصاب شایسته، از درگاه خداوند مقتدر برای جنابعالی در این مسیر، توفیق روزافزون و سربلندی در خدمت به ملت شریف ایران و صیانت از مصالح و منافع ملی کشور را خواستارم.

سید عباس عراقچی

وزیر امور خارجه