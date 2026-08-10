زلزله ۷.۴ ریشتری کلمبیا را لرزاند

زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۷.۴ ریشتر روز دوشنبه کلمبیا را لرزاند و در شهر‌های مختلف این کشور، از جمله بوگوتا، پایتخت، احساس شد. تاکنون گزارشی از تلفات جانی یا خسارت‌های گسترده منتشر نشده است.

جوان آنلاین: از نیویورک تایمز، مرکز لرزه‌نگاری اروپا-مدیترانه (EMSC)، این زمین‌لرزه روز دوشنبه در کلمبیا رخ داد. شدت لرزش به حدی بود که در چندین شهر، از جمله بوگوتا، احساس شد و کشور‌های همسایه نیز تحت تاثیر آن قرار گرفتند.

به گزارش ایرنا، بر اساس داده‌های منتشرشده، کانون زلزله در عمق ۹۹ کیلومتری زمین و در فاصله ۳۱ کیلومتری شهر کارتاگو، با جمعیتی حدود ۱۳۴ هزار نفر، قرار داشته است.

شاهدان محلی این زمین‌لرزه را بسیار شدید توصیف کرده و گفته‌اند که لرزش برای مدتی ادامه داشته است.

با وجود شدت بالای زلزله، مقام‌ها تاکنون هیچ گزارشی درباره تلفات جانی یا خسارت‌های قابل توجه منتشر نکرده‌اند و ارزیابی وضعیت مناطق متاثر همچنان ادامه دارد.