زلزله ۷.۴ ریشتری کلمبیا را لرزاند

جوان آنلاین: از نیویورک تایمز، مرکز لرزهنگاری اروپا-مدیترانه (EMSC)، این زمینلرزه روز دوشنبه در کلمبیا رخ داد. شدت لرزش به حدی بود که در چندین شهر، از جمله بوگوتا، احساس شد و کشورهای همسایه نیز تحت تاثیر آن قرار گرفتند.
به گزارش ایرنا، بر اساس دادههای منتشرشده، کانون زلزله در عمق ۹۹ کیلومتری زمین و در فاصله ۳۱ کیلومتری شهر کارتاگو، با جمعیتی حدود ۱۳۴ هزار نفر، قرار داشته است.
شاهدان محلی این زمینلرزه را بسیار شدید توصیف کرده و گفتهاند که لرزش برای مدتی ادامه داشته است.
با وجود شدت بالای زلزله، مقامها تاکنون هیچ گزارشی درباره تلفات جانی یا خسارتهای قابل توجه منتشر نکردهاند و ارزیابی وضعیت مناطق متاثر همچنان ادامه دارد.