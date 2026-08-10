دفتر اطلاع‌رسانی فلسطین در غزه اعلام کرد که رژیم صهیونیستی از مذاکرات به عنوانی پوششی سیاسی برای خرید زمان و تداوم نسل‌کشی در غزه بهره‌برداری می‌کند.

جوان آنلاین: به نقل از المرکز الفلسطینی للإعلام، دفتر اطلاع رسانی دولت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که اظهارات و مواضع بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، به منزله عقب‌گرد آشکار از روند مذاکرات است و رژیم اشغالگر از مذاکرات به عنوان پوششی سیاسی برای خرید زمان و ادامه کشتار جمعی مردم غزه استفاده می‌کند.

به گزارش مهر، این دفتر با اشاره به مخالفت صریح نتانیاهو با سند ۱۵ بندی اعلام کرد که نخست وزیر رژیم صهیونیستی شروط و مطالباتی غیرقابل اجرا مطرح کرده که در صدر آنها مخالفت با هرگونه عقب‌نشینی ارتش اشغالگر از نوار غزه قرار دارد.

در این بیانیه آمده است که مواضع نتانیاهو به طور آشکار با مسیر مذاکرات و نتایج حاصل از آن در تضاد است و عمدا تلاش‌ها برای تثبیت آتش‌بس را مختل کرده و به وخامت بیشتر وضعیت انسانی در غزه منجر می‌شود.

دفتر اطلاع رسانی دولت غزه تاکید کرد که مخالفت با سند ۱۵ بندی، ضربه‌ای مستقیم به تلاش‌های میانجیگران و تلاشی برای فرار از تعهدات مربوط به مرحله دوم توافق است.

این نهاد اشاره کرد که تمامی طرف‌های فلسطینی با مسئولیت‌پذیری و انعطاف با نقشه راه و نتایج مذاکرات تعامل کرده‌اند تا از ریخته شدن خون فلسطینی‌ها جلوگیری و به رنج انسانی در غزه پایان داده شود، اما رژیم صهیونیستی بار دیگر نشان داده است که به توافق‌ها و مسیر‌های دیپلماتیک پایبند نیست و با ایجاد بحران‌های ساختگی تلاش می‌کند شرایط را به نقطه آغاز بازگرداند و زمینه ادامه تجاوزات خود را فراهم کند.

دفتر اطلاع رسانی دولت فلسطین در غزه، نتانیاهو و فرماندهان ارتش رژیم صهیونیستی را مسئول کامل پیامد‌های حقوقی، سیاسی و کیفری این رویکرد و خطراتی دانست که ادامه آن برای مسیر آتش‌بس به همراه خواهد داشت.

این دفتر همچنین از میانجیگران، طرف‌های ضامن توافق آتش‌بس، جامعه جهانی و سازمان ملل خواست با اعمال فشار فوری، رژیم صهیونیستی را به توقف جنگ نسل‌کشی و اجرای توافقات ملزم کنند.

در این بیانیه همچنین بر ضرورت آغاز فوری عقب‌نشینی ارتش اشغالگر از نوار غزه، بازگشایی گذرگاه‌ها، رفع محاصره، ورود کمک‌های بشردوستانه و آغاز روند بازسازی غزه بدون تاثیرپذیری از مانور‌های سیاسی رژیم صهیونیستی تاکید شده است.

دفتر اطلاع رسانی دولت فلسطین در غزه تاکید کرد که ملت فلسطین همچنان در سرزمین خود پایدار خواهد ماند و فشار‌ها و باج‌خواهی‌های نظامی و سیاسی رژیم اشغالگر صهیونیستی قادر نخواهد بود اراده فلسطینیان را درهم بشکند یا خواسته‌هایی را بر آنان تحمیل کند که از حقوق و فداکاری‌هایشان می‌کاهد.