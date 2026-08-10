کد خبر: 1373498
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۷:۲۳
بين‌الملل » اخبار كلی

عقب‌گرد آشکار نتانیاهو از مذاکره و تداوم نسل‌کشی در غزه

1 دفتر اطلاع‌رسانی فلسطین در غزه اعلام کرد که رژیم صهیونیستی از مذاکرات به عنوانی پوششی سیاسی برای خرید زمان و تداوم نسل‌کشی در غزه بهره‌برداری می‌کند.

جوان آنلاین: به نقل از المرکز الفلسطینی للإعلام، دفتر اطلاع رسانی دولت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که اظهارات و مواضع بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، به منزله عقب‌گرد آشکار از روند مذاکرات است و رژیم اشغالگر از مذاکرات به عنوان پوششی سیاسی برای خرید زمان و ادامه کشتار جمعی مردم غزه استفاده می‌کند.

به گزارش مهر، این دفتر با اشاره به مخالفت صریح نتانیاهو با سند ۱۵ بندی اعلام کرد که نخست وزیر رژیم صهیونیستی شروط و مطالباتی غیرقابل اجرا مطرح کرده که در صدر آنها مخالفت با هرگونه عقب‌نشینی ارتش اشغالگر از نوار غزه قرار دارد.

در این بیانیه آمده است که مواضع نتانیاهو به طور آشکار با مسیر مذاکرات و نتایج حاصل از آن در تضاد است و عمدا تلاش‌ها برای تثبیت آتش‌بس را مختل کرده و به وخامت بیشتر وضعیت انسانی در غزه منجر می‌شود.

دفتر اطلاع رسانی دولت غزه تاکید کرد که مخالفت با سند ۱۵ بندی، ضربه‌ای مستقیم به تلاش‌های میانجیگران و تلاشی برای فرار از تعهدات مربوط به مرحله دوم توافق است.

این نهاد اشاره کرد که تمامی طرف‌های فلسطینی با مسئولیت‌پذیری و انعطاف با نقشه راه و نتایج مذاکرات تعامل کرده‌اند تا از ریخته شدن خون فلسطینی‌ها جلوگیری و به رنج انسانی در غزه پایان داده شود، اما رژیم صهیونیستی بار دیگر نشان داده است که به توافق‌ها و مسیر‌های دیپلماتیک پایبند نیست و با ایجاد بحران‌های ساختگی تلاش می‌کند شرایط را به نقطه آغاز بازگرداند و زمینه ادامه تجاوزات خود را فراهم کند.

دفتر اطلاع رسانی دولت فلسطین در غزه، نتانیاهو و فرماندهان ارتش رژیم صهیونیستی را مسئول کامل پیامد‌های حقوقی، سیاسی و کیفری این رویکرد و خطراتی دانست که ادامه آن برای مسیر آتش‌بس به همراه خواهد داشت.

این دفتر همچنین از میانجیگران، طرف‌های ضامن توافق آتش‌بس، جامعه جهانی و سازمان ملل خواست با اعمال فشار فوری، رژیم صهیونیستی را به توقف جنگ نسل‌کشی و اجرای توافقات ملزم کنند.

در این بیانیه همچنین بر ضرورت آغاز فوری عقب‌نشینی ارتش اشغالگر از نوار غزه، بازگشایی گذرگاه‌ها، رفع محاصره، ورود کمک‌های بشردوستانه و آغاز روند بازسازی غزه بدون تاثیرپذیری از مانور‌های سیاسی رژیم صهیونیستی تاکید شده است.

دفتر اطلاع رسانی دولت فلسطین در غزه تاکید کرد که ملت فلسطین همچنان در سرزمین خود پایدار خواهد ماند و فشار‌ها و باج‌خواهی‌های نظامی و سیاسی رژیم اشغالگر صهیونیستی قادر نخواهد بود اراده فلسطینیان را درهم بشکند یا خواسته‌هایی را بر آنان تحمیل کند که از حقوق و فداکاری‌هایشان می‌کاهد.

برچسب ها: غزه ، فلسطین ، نسل کشی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

هشدار تداوم بارش‌های تابستانه و رعدوبرق در ۴ استان تا چهارشنبه

ثبت ۲۵ هزار شکایت آموزش و پرورش در دیوان عدالت

زمان پرداخت معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام شد

ادعای واکنش رهبر معظم انقلاب به نامه رئیس جمهور کذب است

با وحدت‌شکن بجنگید حتی اگر عمامه مرا بر سر داشته باشد

دردسر همزمان آمریکا و اوکراین با ته کشیدن موشک‌های پاتریوت

محسن رضایی: کریدور دومی در تنگه هرمز گشوده نمی‌شود

اربعین حسینی (ع) از منظر فقه و روایت

آخرین صحبت‌های پسرم دلتنگی برای رهبر شهید بود

زمان شارژ اعتبار کالابرگ تغییر کرد

اربعین؛ زبان مشترک قدم‌ها

آغاز جنگ ایران برای پایان قدرت آمریکا بود

پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در تهران - ۲

پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در تهران - ۱

رایزنی وزیر امور خارجه ایتالیا با عراقچی

نه کریدور دوم نه مذاکره زیر سایه تهدید

بازتاب روزنامه جوان ۱۵ مرداد در شبکه خبر

تنگه ملک ماست | این‌بار بدون حتی نظر امریکا

ادعا درباره «نحوه رد زنی محل استقرار شهید لاریجانی» صحت ندارد

«پایتخت ۸» در راه است «زیرخاکی» به نوروز می‌رسد 

مشروطه نقطه عطف بیداری و آزادی‌خواهی ملت ایران بود

قیمت گوسفند زنده ۳۰ درصد کاهش یافت؛ گوشت ارزان نشد

بازگشت ۳ میلیون و ۱۷ هزار زائر اربعین به کشور

دوره نفت ارزان با بازگشایی تنگه‌هرمز برنمی گردد

هیچ‌کس بیشتر از زیدآبادی در خطر ساده‌انگاری نیست

دنده دولت به واگذاری مسئله‌دار ایران‌خودرو

پیکر بی‌سر شهید را از انگشت‌های پا شناسایی کردیم

آمریکا تحریم‌های یک شرکت هواپیمایی عراقی را لغو کرد

۲۱ عامل موساد و ۴ عضو باند‌های مسلح بازداشت شدند

امام حسین (ع) کشته سیرت‌های عصر جاهلی شد

ایران بر عهد مقاومت خود پابرجا ایستاده است

فلسطین مسئله نخست جهان اسلام به شمار می‌رود

۲.۸ میلیون زائر به کشور بازگشتند

اربعین حسینی؛ یکی از بزرگ‌ترین تجمع‌های سالانه جهان

پایان محاصره با ائتلاف مصرف

غریزه‌ی بقا و آقای باقی و رفقا

رکوردشکنی قیمت طلا و ارز؛ سکه طرح جدید به ۱۸۶ میلیون تومان رسید

عمان: مذاکرات مثبت و سازنده با ایران درباره تنگه هرمز ادامه دارد

گفتگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با برنامه تلویزیونی «نبرد هرمز»

ورود تیم کارآگاهان پلیس به پرونده قتل حمیدرضا رجب‌زاده

البرز، الگوی تاب‌آوری ملی و شتاب در مسیر توسعه پایدار

اجازه باز شدن مسیر دوم در تنگه هرمز را نخواهیم داد

خروش خونخواهان از تهران تا کربلا

هیرکانی در چنگ ویلاسازی‌ها 

آیا مقاومت فلسطین خلع‌سلاح می‌شود؟

وقتی آن دیالوگ را گفتم فیلمبردار غش کرد و افتاد

گرما برای پالایشگاه‌ها و منابع برق اروپا اضطرار آفرید

رقص مشترک دن کیشوت و ترامپ 

جراحی‌های زیبایی با مدرک فوق‌دیپلم! + گفت‌وگو با متهم

سرپرست استقلال مربی پیکان شد

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
از گمنام‌ترین فرماندهان شهید جنگ رمضان/ از شناسایی در والفجر۲ تا حضور در جنگ ۳۳ روزه
گفت‌وگو با محمد فیلی/ وقتی آن دیالوگ را گفتم فیلمبردار غش کرد و افتاد
نوجوانانی که ربات می‌سازند و آینده را
هیچ‌کس بیشتر از زیدآبادی در خطر ساده‌انگاری نیست
رقص مشترک دن کیشوت و ترامپ 
دنده دولت به واگذاری مسئله‌دار ایران‌خودرو/ خصوصی‌سازی یا انحصار؟
غریزه‌ی بقا و آقای باقی و رفقا
جراحی‌های زیبایی با مدرک فوق‌دیپلم! + گفت‌وگو با متهم
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ پیکر بی‌سر شهید را از انگشت‌های پا شناسایی کردیم
نسلی که آنلاین الگو می‌گیرد
گفت‌وگو با آیت‌الله جاودان/ جفای مخالفان مکانت معنوی رهبر شهید را ارتقا می‌داد
راننده مست به قانون می‌خندد
همه آقای دوربینی شده‌ایم!
 قصه ناتمام سرویس مدارس 
آیا مقاومت فلسطین خلع‌سلاح می‌شود؟
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار