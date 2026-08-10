مقام صهیونیست: اجازه نظارت ترکیه و قطر بر اقداماتمان در نوار غزه را نخواهیم داد

جوان آنلاین: به نقل از شبکه خبری قدس، این مقام صهیونیست که نامش فاش نشده است در گفتوگو با شبکه ۱۲ تلویزیون این رژیم بر مخالفت تلآویو با نظارت قطر و ترکیه بر امور نوار غزه تاکید کرد.
به گزارش ایرنا، این در حالی است که روز یکشنبه «نفتالی بنت» نخستوزیر اسبق رژیم صهیونیستی با این ادعا که قطر در مراکز تصمیمگیری و کلیدی آمریکا و دانشگاهها و حیاتیترین نهاد امنیتی رژیم صهیونیستی یعنی دفتر نخستوزیر، نفوذ دارد، گفت: ما در دولت بعدی، قطر را به طور رسمی بهعنوان یک دولت متخاصم طبقهبندی خواهیم کرد.
بنت که زمانی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، کابینه چرخشی تشکیل داده بود، با نزدیک شدن به انتخابات پیش روی پارلمان رژیم صهیونیستی (کنست)، از نتانیاهو انتقاد کرد.
وی اظهار داشت: قطر در مراکز تصمیمگیری و کلیدی آمریکا از دانشگاه تا حیاتیترین و حساسترین نهاد امنیتی اسرائیل یعنی دفتر نخست وزیر، نفوذ دارد؛ پژوهشکدهها، منتقدان و شاید حتی مقاماتی در «اسرائیل» وجود دارند که از قطر حقوق دریافت میکنند و این کار در حال حاضر قانونی است.
نخست وزیر اسبق اسرائیل ادامه داد: در کابینه بعدی، ما قطر را به طور رسمی به عنوان یک دولت متخاصم (دشمن) طبقهبندی خواهیم کرد. وقتی حتی آنها را به عنوان دشمن تعریف نمیکنیم، چگونه میتوانیم شکستشان دهیم؟
این اظهارات بنت در حالی مطرح شده که رقابتهای انتخاباتی در سرزمینهای اشغالی وارد مرحله حساس شده است و قرار است انتخابات کنست ۲۷ اکتبر (۵ آبان) برگزار شود.
قطر در مذاکرات آتشبس غزه بهعنوان یکی از میانجیهای اصلی میان رژیم صهیونیستی و جنبش حماس نقش فعالی داشته و در تلاشها برای دستیابی به توافق آتشبس مشارکت کرده است.
پیش از این، رژیم صهیونیستی با حضور ترکیه و قطر در ساختار نیروی بینالمللی ناظر بر اجرای توافق آتشبس در نوار غزه مخالفت کرده بود. تلآویو با نقشآفرینی این دو کشور در سازوکار اجرای توافق مخالفت جدی دارد.
رژیم صهیونیستی همچنین به حضور قطر و ترکیه در سازوکار نظارت بر اجرای توافق غزه اعتراض کرده است. این سازوکار شامل نمایندگان مصر، ترکیه، قطر و آمریکا، شورای صلح غزه و نیروی بینالمللی ثباتبخش است.