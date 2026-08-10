جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری آسوشیتد پرس، کره جنوبی و آمریکا امروز دوشنبه اعلام کردند که نیروهای دو کشور هفته آینده رزمایشهای سالانه خود را به بهانه تقویت آمادگی در برابر تهدیدات ادعایی کره شمالی آغاز خواهند کرد؛ این اقدام چند روز پس از آن صورت میگیرد که کره شمالی فعالیتهای آزمایش موشکهای بالستیک خود را ازسرگرفت.
«جانگ دو-یونگ»، سخنگوی ارتش کره جنوبی در این خصوص به خبرنگاران گفت که رزمایش «اولچی فریدام شیلد» (Ulchi Freedom Shield) قرار است دوشنبه آینده به مدت ۱۱ روز برگزار شود و مقیاس آن مشابه سالهای گذشته خواهد بود؛ بهطوری که حدود ۱۸ نظامی کره جنوبی در آن مشارکت خواهند داشت.
«رایان دونالد»، سخنگوی ارتش آمریکا نیز نیز در همین نشست خبری اعلام کرد که این رزمایش با گنجاندن تهدیدات واقعگرایانه از جمله «درسهای برگرفته از درگیریهای اخیر»، فرصتی برای ارتقای بیشتر آمادگی و توانمندیهای این ائتلاف از طریق عملیاتهای ترکیبی، مشترک و چند حوزهای (در تمامی عرصههای نبرد) فراهم خواهد کرد.
وی در این زمینه به ادعای اعزام نیرو از سوی کره شمالی برای حمایت از جنگ روسیه علیه اوکراین در سالهای اخیر اشاره کرد.